Emlékházzá alakult a komáromi múzeumalapító és helytörténész otthona

Kecskés Lászlónak, a múzeum egykori alapítójának a tiszteletére nyílik kiállítóhely a közeljövőben a Komáromi Klapka György Múzeumban.

Az idegenvezetők világnapja alkalmából nemrégiben egy napra megnyitotta kapuit a Kecskés László Emlékház, amely a Komáromi Klapka György Múzeum állandó kiállítóhelyeként működik majd a Vág utcában. A programon mintegy százötvenen vettek részt, köztük Kecskés László egyik lánya, Júlia is.

Kecskés László múzeumalapító, helytörténész harminc évig állt a Komáromi Klapka György Múzeum élén. Észak-Komáromban született, egyik ágról vízimolnár, másikról szekeresgazda felmenőkkel büszkélkedhetett. Ebből az indíttatásból tárta fel később a komáromi mesterségek történetét. Dél-Komáromból nősült, miután a második világháború után családjával áttelepítették, dél-komáromi lakos lett.

A múzeum adattárában megtalálható Kecskés László levelezése, amelyből kiderül, a világ minden tájára küldött leveleket az egykori mesteremberek leszármazottainak. Kecskés László 1995-ben halt meg, özvegye tavaly hunyt el. Az önkormányzat lányaiktól, Ágnestől és Júliától vásárolta meg az ingatlant annak gondolatával, hogy emlékházként működtetik majd. Az örökösök a teljes berendezést is a múzeum kezelésében lévő házban hagyták.

Számadó Emesétől, a múzeum igazgatójától megtudtuk, a múzeum új épületének megnyílása és minimális felújítás után lesz lehetőség arra, hogy hivatalos kiállítóhellyé válhasson a ház. Addig is a múzeummal lehet előzetesen egyeztetni, hiszen az átmenteti időszakban is szívesen látnak magánembereket, csoportokat, osztályokat. Számadó Emese szerint az emlékház fantasztikus könyvtárral rendelkezik, így kutatási célra is használható lesz.