Elvarázsolta a közönséget a Korda házaspár Neszmélyen

Stílusos érkezés után csendültek fel a népszerű slágerek, új videóklipet kapott a Reptér.

Hosszú évtizedek óta népszerű énekes páros robbantotta fel a hangulatot szombaton, a XXVI. Hídverő Napokon. Korda György és Balázs Klári igazán stílusosan, hajszálpontosan érkezett, egészen a színpadig gurultak a luxus Mercedesszel, amelynek rendszáma is igen feltűnő volt: KLARI–6.

Már az első dal előtt fantasztikus volt a hangulat, az igazi karneváli hangulatot pedig a Lady Carneval című muzsikával varázsolta Neszmélyre a Korda házaspár. Nem sokat kellett várni, hogy a reptérre érjünk, hamar felcsendült a Reptér, amelynek korábbi videóklipje már 40 esztendős. Ez alkalomból a Budapest Airport újrafogatta a videót a repülőtér himnuszához, amely épp hétfőn debütált a Youtube-on. Az újrahangszerelt verzióban Balázs Klárinak is nagy szerep jut, ő énekli a vokálokat.

Ezek után Balázs Klárié volt a színpad, férje addig egy kis pihenőt tartott. Felesége párducmintás ruhában vadító, latin slágereket énekelt, a közönség először szambázott, aztán a Mambo Italianóra tekerhették a csípőjüket a táncos kedvűek. Klárika kérdőre is vonta Gyuri bácsit, miért nem mambózott vele, a férj azonban frappánsan kivágta magát, mondván, ő ez idő alatt a Duna-parton járt. Maradtak is a Dunánál, egészen pontosan Egy Duna-parti csónakházban időztek.

Kiderült az is, akkor is szeretik egymást, ha az egyikük megbántja a másikat, a Szeress úgy is, ha rossz vagyok! című dalt is egy emberként énekelte velük a tömeg. A slágert egyébként nemrégiben a televízióban egy népszerű műsorban is elénekelte a páros. Olasz dallamok is felcsendültek, a Gyöngéden ölelj át, vagy az Una paloma blanca. A Mamma Maria után sem ért véget a koncert, a tapsvihar után a művészek visszatértek a színpadra és még két dallal kedveskedtek.

A koncert végén sokan vártak a házaspárra, de Korda György láthatóan már a koncert előtt sem érezte jól magát, így a közös képek ezúttal elmaradtak. A közönség azonban így sem volt csalódott, hosszasan integettek a Mercedes után…