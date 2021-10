Egymilliót ért Hanna kalandos, esztergomi története

Schmöltz Margit esztergomi író lett a Regényes Természet elnevezésű pályázat nyerteseinek egyike. Az alkotót az egymillió forintos díj sorsáról is kérdeztük.

– Mennyiben ösztönzi, gerjeszt ihletet az íróban a pályázati lehetőség?

– Némelyik írót egyáltalán nem izgatják a pályázatok, engem viszont ösztönöznek. Egyrészt ihletet adnak, másrészt jutalmat is ajánlanak. Én nem csupán a pénznek örülök, hanem a megjelenési lehetőségnek is. A pályázatok számomra visszajelzést is adnak. Ha tetszik az írásom a zsűrinek, valószínűleg a közönségnek is tetszeni fog.

– Miről szól a Kék imágó című történet?

– A kiírás szerint olyan történetet kellett írni, ami a 10–14 éves korosztály figyelmét megragadja, cseppet sem didaktikus, vagyis a gyerek nem érzi úgy, hogy éppen a fejébe akarnak valamit tömni. A túrázásra, a természetvédelemre és klímaváltozás hatásaira kellett ráirányítani a figyelmet. Az én főhősöm, Hanna egy rejtélyes applikáció segítségével kap kedvet a természetjáráshoz, a környezetében álló növények és állatok megismeréséhez. A nyári szünetben játszódó sztori hátterét Esztergom és környéke adja. Habár a város neve a történetben nem szerepel, a figyelmes olvasó könnyen ráismer a városra.

– Hogyan alakult regénnyé az írásmű?

– Az eddigi regényeim általában egy esztendeig készültek, és ebbe nem is számít bele a kutatás, az anyaggyűjtés. A Kék imágó esetében ez egészen másképpen alakult. A pályázati kiírást olvasva hamar elhatároztam, hogy benevezek, és idén januárban fogtam az írásba. A vázlat és a cselekmény íve hamar kialakult, a karakterek szinte adták magukat. Gimnazista koromban biológiafakultációra jártam, sokat túráztam, később pedig a gyógynövények is foglalkoztattak. A háttértudás tehát adott volt. Örömírás, szinte jutalomjáték volt ennek az ifjúsági regénynek a megírása, amely egy hónap alatt elkészült. Saját gyermekeimen kívül néhány tesztolvasó véleményét is kikértem, és a szöveg javításával is viszonylag hamar végeztem.

– Mire fordítja az elnyert egymillió forintot?

– Egy kicsit „visszaforgatok” a díjból. Évek óta tervezem, hogy részt veszek a szekszárdi írótáborban, remélem, a következő nyáron ebből a pénzből ide is eljutok végre.

– Mikor foghatják kezükbe az olvasók a Kék imágót?

– A Magyar Írószövetség ígérete szerint a nyertes műveket vagy a Móra Kiadó vagy a Könyvmolyképző Kiadó veszi gondozásába. Egyelőre most még azon izgulok, vajon melyik műhelyhez kerülök, bár mindkettő egyformán rangos. A tervek szerint a következő könyvhétre készülnek el a művek. Kíváncsian várom, melyik illusztrátorral dolgozhatok együtt, illetve hogy milyen lesz majd a borító – hiszen ifjúsági műveknél ez sem mellékes.