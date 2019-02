Disznótorossal ünnepelt az Bányász Táncegyüttes

A tatabányai Bányász táncosai szeretnénk megőrizni, továbbadni gyerekeinknek a szokásokat, hagyományokat.

A Bányász Táncegyüttes tagjai az idén is megszervezték a hagyományos disznóvágást a gánti turistaházban. Az együttesből csaknem negyvenen vettek részt a kellemes hangulatú gasztronómiai programon, ahol természetesen a tánc is fontos szerepet kapott.

– Tíz évvel ezelőtt indítottuk el ezt a programot, amelyben a táncegyüttes tagjai vesznek részt. Néhány régi tagunkat is meghívjuk ilyenkor, és rendkívül kellemes hangulatban zajlik az esemény – mesélte Emmer Róbert, a Bányász Táncegyüttes igazgatója, az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért kuratóriumának elnöke.

– Ma már falun is egyre ritkább a hagyományos disznóvágás, és mi szeretnénk megőrizni, továbbadni gyerekeinknek az ehhez kötődő szokásokat, hagyományokat, az ilyenkor készített ételek receptjeit is.

A disznóvágás előkészületei, az utómunkák és a főzés mellett természetesen remek hangulatú összejövetel minden évben ez a programunk.

– Ilyenkor már előző nap elkezdődnek az előkészületek – meséli Emmer Róbert –, éppen úgy, ahogy az falun a régi időkben is zajlott.

Szombaton hozatták Gántra a disznót, amelyet szakember segítségével dolgoztak fel. Megperzselték, megtisztították, majd rénfára akasztották, és feldarabolták. Lett belőle sok ízletes falat: hurka, kolbász, sok finom sült, böllérmáj, orjaleves, amelyet még aznap meg is kóstoltak a táncegyüttes tagjai.

Az egész napos disznóvágás után este disznótorossal és persze tánccal ünnepeltek. A farsangi időszakhoz kötődően pedig különféle fánkokat is készítettek. A maradék pedig komatálakra és a család többi tagjához került, hogy ők is megkóstolhassák a finomságokat.