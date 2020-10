Danis Lídiával és a megyében forgatott klasszikusokkal zárta évadát a filmklub

Az utolsó vacsora – Rófusz Ferenc legújabb filmjével zárult az évad a József Attila Megyei és Városi Könyvtár filmklubjában a Népház úti fiókkönyvtárban.

A sorozatban generációs filmeket, új alkotásokat és megyei helyszíneken forgatott produkciókat vetítettek. Az évadzárón Gyüszi László köszöntötte a filmklub vendégeit, majd Cserteg István foglalta össze a filmklub egy évét. Az évadzárón Danis Lídia színésznő volt a filmklub vendége.

Az Aranyélet című sorozat karakteres rendőrnőjeként robbant be a filmes világba. Sikerekről, filmről, színházról és hitvallásról beszélt a művésznő. A sorozatban helyet kaptak a korai és legújabb kori filmalkotások. A tatabányai filmklub a Komárom-Esztergom megyében forgatott filmekre is ráirányította a figyelmet. Így a bemutatók között volt a Majkon forgatott A tökéletes gyilkos, és a Naszályon és Tatán készült Vándorszínészek. A filmbarátok megtekinthették a Wartburg és a Moszkva tér című filmet, valamint a klasszikusok közül a Tatabányán és Tatán forgatott Puskák és galambokat is.