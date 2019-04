Danis Lídia, a Jászai színésznője nyerte a női mellékszereplőnek járó Magyar Filmdíjat

Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat szombat este Budapesten. A legjobb női mellékszereplőnek járó díjat Danis Lídia kapta.

Szombaton átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat Budapesten, a Pesti Vigadóban. A szombati gálán hat műfajban összesen 45 kategória díjait adták át. A Magyar Filmakadémia Egyesület tagjai az 5. Magyar Filmhéten bemutatott alkotások közül választották ki a kategóriák jelöltjeit, majd a győzteseket. A legjobb női mellékszereplőnek járó Magyar Filmdíjat a sorozatoknál a Jászai Mari Színház társulati tagja, Danis Lídia nyerte.

Lídia a sorozatok kategóriában nyerte meg a legjobb mellékszereplőnek járó Magyar Filmdíjat az Aranyélettel. Nem az első díjat zsebeli be a tehetséges színésznő, márciusban már beszámoltunk róla, hogy a Televíziós Újságírók Díja gálán a legjobb mellékszereplőnek járó elismerést is kapta meg. A Domján Edit-díjat pedig korábban, a Macbeth december 21-i előadása után vehette át. A Jászai színésznője azt is elmondta később, hogy nem számított a díjra.

A televíziós sorozatoknál egyébként a műfaj összes kategóriájában az Aranyélet nyert, így a legjobb sorozatért járó elismerést Mátyássy Áron, a rendező kapta, a legjobb forgatókönyvért Vancsik Pétert és Vanicsek Olivért díjazták. A legjobb férfi és női főszereplőnek Thuróczy Szabolcsot és Ónodi Esztert választották. A legjobb fényképezés díját a televíziós sorozatoknál Marosi Gábor, az Aranyélet operatőre kapta. A legjobb vágás díját a a sorozatoknál Kiss Wanda nyerte, szintén az Aranyélettel.

Az esten Novák Emil, a Magyar Filmakadémia Egyesület elnöke kiemelte: idén először rendeztek külön díjátadót a televíziós forgalmazású alkotások számára.