Csósza Péter magángyűjteményéből nyílt kiállítás Esztergomban

Csósza Péter magángyűjteményéből nyílt kiállítás a napokban az esztergomi Duna Múzeum Európai Közép Galériájában.

A Korszakkincsek megnyitóján Halász András festőművész egyrészt a kiállított anyagba való bekerülés körülményeiről beszélt, valamint arról, hogy miként korábban is, úgy most is nagy jelentőséggel bír a magyar képzőművészeknél a mecenatúra, a gyűjtők, valamint a támogatók segítsége.

Halász András e ponton azt is elárulta, hogy egy nemrégiben rendezett hazai konferencián kiderült, hogy közel négyszáz magyar műgyűjtő van, melyek közül tíz az, aki csak kortárs alkotásokkal foglalkozik, és ebből a tízből csupán a fele, aki kereskedik is ezekkel a kortárs művekkel. E ponton hívta fel a megnyitó közönsége figyelmét a méltató, hogy Csósza Péter, a kollekció tulajdonosa, elsősorban művészetszeretete okán gyűjti a magyar kortárs festményeket, grafikákat, támogatja és inspirálja ez által a művészvilágot, kereskedelmi szándéka a most bemutatott művekkel nincs.

Halász András, aki 25 évig élt az Egyesült Államokban, hozzátette, hogy a tengerentúlon számos műgyűjteményt volt alkalma megtekinteni, hasonlókat, mint amit most Csósza Péter is kiállított Esztergomban. Az ottani, főként befektetési céllal összeállított anyagokban is mindig voltak azonban olyan művek, melyek a művészt pályafutása beindulása utáni érdektelenség miatt nem bizonyultak értékesnek.

– A magyarországi helyzet lényegesen más. A Korszakkincsek című kiállítás anyaga, melyet Flórián Noémi válogatása alapján láthat most a közönség az Európai Közép Galériában, magán viseli a hazai képzőművészeti élet jellegzetességeit – mondta Halász András.

A festőművész a kiállítás jelentőségéről szólva elmondta, hogy a Korszakkincsek tárlaton szereplő művek alkotói az 1970-es évek második felétől vált ismertté, úgy, mint avantgarde, illetve alternatív művészek, de jellemző, hogy ezek az alkotók anno undergroundnak vallották magukat.

Az ünnepélyes megnyitón is elhangzott, hogy a Korszakkincsek kollekcióban többféle korfázis termése látható. Egyebek mellett azé a korszaké is, amikor még ezek az úttörő szerepet vállaló underground alkotók kisebb csoportokat alkottak, és azon időszaké is, amikor már kiforrott művészként jelentek meg a színtéren. A tárlat ez év végéig várja az érdeklődőket Esztergomban, a Duna Múzeumban.