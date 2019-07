Úgy énekli a magyar népdalokat a 13 éves Csenge, hogy abba minden szív beleremeg

Fiatal kora ellenére számos sikert könyvelhet el Janovszki Csenge, aki idén két országos versenyről is kiemelt arany minősítéssel térhetett haza, így 13 éves lány méltán vehette át a polgármesteri elismerést az idei évzáró ünnepségen, Nagyigmándon.

A Nagyigmándtól alig 7 kilométerre található tanyavilágban él édesanyjával Janovszki Csenge, aki már 3 éves korában elkezdett néptáncolni, amelynek, mint mondta, szerves része az éneklés. Ennek szellemében már óvodás korától tagja és tehetséges táncosa az Árgyélus Néptáncegyüttesnek, amelynek vezetői, dr. Malomsoki István és dr. Malomsokiné Varga Nóra mindig elismerően nyilatkoznak Csengéről.

A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskolában 7 éve koptatja az iskolapadot. A lány minden nap korán reggel kel, sétál ki a buszhoz és utazik iskolába, majd a tanórák után haza. Sokszor a buszon tanul, majd gyors ebéd után viszi vissza édesanyja próbákra, hiszen minden nap van valamilyen különórája. Az éneklés és a tánc mellett hangszeren – zongorán és citerán – is játszik, s heti rendszerességgel jár a Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolába. Amellett, hogy hangja egy gyémánt, idén is kitűnő tanulmányi eredményt ért el Csenge.

2015-ben a fiatal tehetség, a Fonogram és többszörös Harmónia díjas felvidéki népdalénekes, Korpás Éva tanítványa lett, akihez általában heti rendszerességgel jár gyakorolni, de kiemelt versenyek előtt akár heti két alkalommal is, hogy tökéletesítse hangját. Emellett Korpás Éva 2018 májusában megjelent Libidaridom című CD-jén egy hattagú leánykórus tagjaként is énekel. A fiatal népdal­énekes évről-évre nemcsak Nagyigmánd rendezvényeit színesíti, de a környező települések eseményein is sokszor kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A Mocsai Arany János Nép­daléneklési versenyen már visszatérő versenyzőként fogadják, ott mindig első helyezést ért el. Emellett idén a Komáromi Napok programsorozatba is bekapcsolódott, valamint a Tatai Patarán is elkápráztatta gyönyörű hangjával a közönséget. Nevelőapja – aki jelenleg Németországban dolgozik – is segíti és biztatja Csengét, édesanyja pedig elmondta, hogy minden lehetőséget igyekszik megteremteni és megadni lányának, akinek szorgalma és kitartása példaértékű néptáncosként és népdalénekesként egyaránt.

A fiatal lány szorgalmasan tanul, óvónő szeretne lenni. Jelenleg nemcsak a helyi néptáncegyüttesnek, hanem a 2017-ben alakult Kis Árgyélus Éneklőcsoportnak is tagja és egyben oktatója is. Vezetésével az éneklőcsoport az idei Tatabányai Forgórózsa Fesztivál népdaléneklő versenyén kiemelt arany minősítést ért el. Csenge elárulta azt is, hogy amikor csak teheti, dalra fakad, idén pedig szólóban és kis­zenekar kategóriában is indul a Fölszállott a páva című vetélkedőben, ahol már négy éve járt, de mivel még nem volt annyi rutinja, nem sikerült neki szép eredményt elérnie. A sok fellépésnek és szereplésnek köszönhetően azonban sikerült leküzdenie a lámpalázat, így minden adott ahhoz, hogy idén méltán képviselje települését a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc-tehetségkutató versenyen.