Csatatérré változott az esztergomi vár az évadnyitó hagyományőrző fesztiválon

A Csel című túszjáték és fesztiválra várták a látogatókat a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumába a hétvégén. Török-kori hagyományőrző bemutatók és csatajelenetek fűszerezték a fesztivált.

Díszlövéssel nyitotta kapuit Esztergom évadnyitó hagyományőrző fesztiválja április 27-én az esztergomi várban. A Csel című túszjátszma 1550-be repítette a várba látogatókat a hűvös szombati napon. A bemutató története szerint ugyanis a magyar csapatok foglyul ejtették a török béget, hogy aztán a kicseréljék a várban raboskodó magyar nemes úrra.

A magyar-török kapcsolatok nem alakultak túl jól a vár előtti Virtuspróbák terén, ugyanis a fogolycsere vérmes csatározások közt zajlott. Nehezen bírt egymással a két csapat. Két fegyverforgatás közt pedig vaskos odamondogatással hergelte egymást a várban állomásozó török, és a kintről próbálkozó magyar csapat.

A hagyományőrzők élethűen alakították szerepüket, még fegyverropogás is összerezzentette a közönséget. A Kemma.hu videósát is kis híján „megtámadta” egy ijedősebb török a csata után, persze mindezt a játék kedvéért. Csata után mulatság és táncház vette kezdetét a vár nagytermében, melyben a látogatók is részt vehettek.

A Vár színes-szagos forgatagában a csatajelenet mellett izgalmas pisztoly-, puska- és ágyúlövésekre, zenére, táncbemutatóra, táncházra, kézműves foglalkozásokra, fegyver- és viseletbemutatókra számíthatott a nagyérdemű. Különleges programnak bizonyult a Boszorkányverseny és Asszonyrablással várták az érdeklődőket.

A hagyományőrző várjáték napján közreműködtek Tata Várának Seymenjei, a Nánai Sólymos Vitézek, a Bornemissza János Hagyományőrség Egyesület, a Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület Szelindek Zenekar, valamint a Harcosok Táncosai.