Covid: fellélegezhettek a jászaisok

Mindenkinek negatív lett a tesztje Jászai Mari Színházban. Egy koronavírusossal került kapcsolatba az egyik kolléga.

A Jászai Mari Színház Facebook- oldalán számolt be a Ha elállt az eső című darabjuk három előadását is elhalasztó eset fejleményeiről. Mint írják, mindenkinek negatív lett a koronavírus-teszteredménye, így szombattól az előre tervezett és meghirdetett műsor szerint folytatjuk évadjukat, és az elmaradt előadások pótlásáról is tájékoztatják majd a közönséget.