A Cimbaliband nem akármilyen zenei projektet hozott el Tatabányára. az alapító-együttesvezető Unger Balázzsal és Danics Dórával zenéről, kiteljesedésről beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Cimbaliband a Balkan Projekttel mutatkozott be a tatabányai közönség előtt az Agora Zenei Esték sorozat keretében. A cimbalomról, az együttesről, a népzenéről kérdeztük Unger Balázs zeneszerzőt és Danics Dórát, aki szintén fellépett Tatabányán a formációval.

Számos nemzetközi fesztiválon jártak

A 2006-ban alakult Cimbaliband számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyarországot, 2013-ban lett a Petőfi Rádió „év felfedezettje”. Moldva című albuma 2015-ben a World Music Charts Europe világzenei ranglista nyolcadik helyére került, 2017-ben pedig a Recycle című albuma került a huszadik helyre. Ugyanebben az évben átvehették a „Pest megye népművészetéért” és a „Gödöllő kultúrájáért” díjat is. Az együttes vezetője, alapítója Unger Balázs, akit a „cimbalom Chuck Berryjeként” emlegetnek. 2001-ben munkásságát a Népművészet Ifjú Mestere állami kitüntetéssel díjazták. 2005-től állandó tagja a Szalonna és bandája zenekarnak. A Cimbaliband idén adta ki tizedik nagylemezét Balkan Projekt címmel.

– Hány húrja van a cimbalomnak?

– Amivel most érkeztem, annak százharmincnál is több… És ezeket egyenként kell behangolni, ez hozzávetőlegesen egy teljes órát vesz igénybe a fellépés előtt.

– Hogyan jött az ötlet, hogy egy tradicionális hangszert elindítson ezen az úton?

– Gyerekkoromban népzenét is tanultam, de mellette nagyon szerettem a könnyűzenei műfajokat, a rockot, a popot, a jazzt. Számomra nincsenek műfajok: van jó és rossz zene. Hétéves koromtól játszom autentikus népzenét, de mellette bátran nyúlok más stílusokhoz is, mert amit nem lehet megvalósítani az egyik keretei között, azt próbáljuk áthelyezni kicsit a másikba is. Így valósulhattak meg az akusztikus feldolgozások…

– …és az Apu vedd meg egy átirata… Hol a határ?

– Rendkívül sok lehetőség van a cimbalomban. A főbb műsorainkon is próbálják ezt tükrözni: a Balkán Projekt például a balkáni zenét helyezi a középpontba. Ezt hoztuk Tatabányára is. Populárisabb műsorunk a Recycle vagy a Cimbaliband Bio, amely az autentikus magyar népzenéről szól és a cimbalmot mutatja be. Most tervezünk Pál István Szalonnával az ő zenei rendezésében egy autentikus lemezt is.

– Mióta muzsikál együtt a zenekar jelenlegi tagjaival?

– Ebben a felállásban két éve. A zenekarom tagjai remek zenészek, és személyesen is kötődünk egymáshoz. Mindenkivel megvan a külön kis sztorim. Például Lőrinc, a dobosunk ott volt a legelső Cimbaliband koncerten. Akkor még mindössze 8 éves volt, és édesanyja kísérte el…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ön pedagógus is. Mi az, amit át kellene adni a fiataloknak ebből a stílusból?

– A minap Pál István Szalonnával (Liszt Ferenc-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes Művészeti vezetője – a szerk.) éppen erről beszélgettünk. A legfontosabb, hogy a stílust adjuk át! A népzenében is fontos az egyéniség, hogy mindenki próbálja magát adni. Először persze el kell sajátítani a technikai alapokat, és utána bátran lehet a műfajok között ugrálni. Fontosak a közönségtalálkozók – például a táncházakban. Minél több embernek muzsikál egy zenész, annál jobban össze tudja rakni önmagát.