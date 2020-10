Nagyszerű közösség kovácsolódott össze a Bokodi Nyugdíjas Klub Egyesület megalakulásával, tagjai olyan hagyományokat teremtettek, amelyeket a mai napig is szívesen és nagy szeretettel ápol az időközben 53 tagúvá cseperedett csapat. A klub 32 évvel ezelőtt alakult Vinkóczi János vezetésével, majd Bognár Lajosné, Sárika vezetésével folytatódott a közösség­építő munka.

Ezúttal egy napon két fontos események adott otthont a művelődési ház, melynek főszereplői a nyugdíjasok voltak. A helyi klub először megtartotta az idősek világnapi rendezvényét, melyre kizárólag maszkban érkeztek a nap főszereplői, akik mindvégig ügyeltek a tisztes távolságtartásra. Az esemény kulturális blokkja után kötetlen beszélgetés kezdődött, a rendezvényt egy tál ízletes pincepörkölt elfogyasztása zárta.

Ezt követően szüreti mulatságot imitáltak a tagok, akik jó hangulatot varázsoltak néhány pillanat alatt. Kellemes és vidám hangulatban telt a rendezvény, énekszóval és felejthetetlen tánclépésekkel, melyeknek csak a hely szűke szabott határt. Megtestesítették a kisbírót, a bírót és bírónét, felejthetetlen élményeket szerezve egymásnak a szép kort megélt férfiak és nők ezen a rendhagyó ünnepen.

Fontos feladatuknak tartják környezetük védelmét

A szépkorúak rendszeresen találkoznak a művelődési házban, ahol havonta megrendezik klubnapjaikat. Sosem maradt el a nőnap, a férfinap, az anyák napja, megemlékeznek a klubtagok névnapjairól és a kerek születésnapokról, az aktuális ünnepekről, rendszeresen részt vesznek a helyi programokon. A bokodi nyugdíjasok fontos feladatnak tartják környezetünk védelmét, amelynek érdekében több társadalmi munkát is végeztek már. Például szemétgyűjtő akciók szervezésén túl előadások alkalmával igyekeztek felhívni embertársaik figyelmét bolygónk védelmére. A szépkorúak kegyeleti munkát is vállalnak. Ők gondozzák a hajdan településükön élt köztiszteletben álló személyek, a háborúkban elesett bokodi katonák síremlékét is.