Merjünk nagyot álmodni! – ez a mottója az esztergomi Edo & Toma Acoustic nevű formációnak, melynek első saját dalát, a Nincs „máshol”-t már a rádiók is játsszák. Az együttes a közeljövőben új klippel is meglepné a rajongóit.

Hamar Edit, vagyis Edo hét évvel ezelőtt egy közös ismerősük által ismerte meg Rátkai Tamást, aki segített neki több dalt is jó minőségben rögzíteni, sőt néhány felvételen Toma is gitárt ragadott. Már akkor felmerült egy közös projekt ötlete, de mindez akkor megrekedt a terv szintjén.

– Három évvel ezelőtt kiderült, hogy egy épületben dolgozunk. Újra felvetettük a közös zenélés ötletét. Leültünk és nekiálltunk összerakni egy műsort – idézte fel Toma.

Nem sokkal ezután megnyerték Péter Szabó Szilvia, a NOX egykori énekese közösségi oldalán meghirdetett énekversenyt. Az első fellépésük pedig az esztergomi Strandbüfében volt, ahol beugrósként arattak nagy sikert.

– A pozitív fogadtatást látva elkezdtünk hetente próbálni. Főleg a nyolcvanas–kilencvenes évek dalait játsszuk, de nem vetjük meg Frank Sinatrát, a The Beatlest, de például az Imagine Dragonst vagy Ed Sheerant sem – tette hozzá.

Eurovízió

Edo és Toma tavaly eldöntötte, hogy saját dalt ír, mellyel elindulnak az Eurovíziós dalfesztivál magyarországi selejtezőjében. A szerzemény hangszerelésébe Karlovits Zsolt (Ex Inflagranti zenekar tagja), Rátkai Tamás kollégája is bekapcsolódott.

Miután Toma feljátszotta a dallamot, Edo megalkotta az angol dalszöveget, később az esztergomi Szépülő Városközpont zenekar frontemberének Varga Csabának közreműködésével magyar nyelvű szöveg is született. Végül kiderült, hogy nem indul az ország a nemzetközi megmérettetésen, így az interneten tették elérhetővé dalukat.

Azóta Esztergom-szerte megfordultak, fővárosi hotelekben, tetőteraszos éttermekben, boresteken, sőt már a tihanyi Balaton-parton is többször zenéltek.

Lakodalmakba is rendszeresen hívják őket, ahol a vendégvárás, a szertartás vagy a vacsora alatt szolgáltatnak kellemes zenei aláfestést, de előfordult, hogy magát a bevonuló zenét is ők szolgáltatták élőben.

– Az ismert dalokat több esetben átformáljuk és teljesen más stílusba ültetjük át. Volt, hogy egy fellépés alkalmával egy társaság azt mondta, műsorunkban mindenki megtalálja azt a dalt, ami a szívéhez közel áll – mondta Edo.

A duó a folyamatos fejlődésre helyezi a hangsúlyt. Az első saját dalukat, a Nincs „másholt” – melyhez klip is készült – már több rádió is a műsorára tűzte.

Toma szerint bár jó érzés lehet akár százezer ember előtt is fellépni, de az sem zavarja őket, ha éppen nem tapsolnak nekik minden egyes dal után. A lényeg, hogy jól érezzék magukat és szeressék azt, amit csinálnak.