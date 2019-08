Így hozta el a Tűzvihart Tatára az Omega

Még sosem látott érdeklődés övezte az Omega tatai koncertjét. Az eső sem tántorította el a legnagyobb rajongókat, akik együtt buliztak a legendákkal.

Ahogy arról beszmáoltunk, hogy soha még ennyien nem váltottak jegyet Tatán kulturális eseményre. A Szabadtéri Színpaddal szemben szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni, amikor szombaton este 8 órakor a legendás amerikai banda, a Creedence Clearwater Revival köszöntötte a közönséget.

Nem kopott meg a tudásuk, úgy szóltak a régi számok, mint több évtizede. Bad Moon Rising, Proud Mary, I Put a Spell on You, Night Time is the Right Time, Suzy Q – ezeket a számokat éppen fél évszázada Amerikában, a híres Woodstock-i Fesztiválon is hallhatta tőlük a közönség. Jól megérdemelt vastapsot kaptak, majd a városba visszajáró Omega köszöntötte rajongóit, a tatai gyöngyhajú lányokat és régi csibészeket.

A látvány és a koreográfia, ahogyan megszokhattuk, fantasztikus volt: a Tűzvihar című produkció nem maradt el az eddigiektől. A 76 éves Kóbor János, alias Mecky lendületes mozgása is a régi, szép időket idézte. A hangzás… Néhány érzékeny fülű zeneértő időnként csóválta a fejét, de aztán ők is együtt énekelték a nagy slágereket a fiatalokkal kiegészült Omegával.

Tűzvihar – Új Babilon épül – A varázslatos fehér kő – Csillagok útján… Láthatóan és hallhatóan a huszonévesek jó részének is ismerősek voltak a dalok. Aztán körülbelül amikor odaért Mecky, hogy „És hull, csak hull reám / Ezüst eső” – megérkezett az égi áldás. Hát, várhatott volna még egy kicsit… Sokan kitartottak, de a tervezett 2 óra helyett 1,5 lett a vége. Természetesen a legnagyobb sláger volt a ráadás, az idén is elhozta Tatára az 57 éves Omega a Gyöngyhajú lányt.