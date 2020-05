Az együttérzést vetették papírra a tatabányai Aranykezek Csoport pályázói

– Fantasztikus színekkel, változatos technikákkal, elképesztő belső intuíciókkal vetette papírra a pályázó tizenöt alkotó az együttérzéssel kapcsolatos gondolatait. Az 5 és 14 év közöttiek alkotásai között absztrakt munkák is voltak – mondta Salamonné Helter Erika, a csoport vezetője, életmód-terapeuta.

A tehetséges diákok alkotásait Bocsó Rozália és Szám János amatőr képzőművészek segítségével, a beérkezett szavazatok alapján állították sorrendbe. A résztvevők apró jutalmakat kapnak, az első három helyezett oklevelet és ajándékot vehet majd át munkájáért a legközelebbi csoportfoglalkozáson.

Több százan voksoltak, ezért a képzeletbeli dobogóra két-két gyermek neve kerülhetett fel – mondta a csoport vezetője. Az Együttérzés című pályázat legjobbja Necker­nusz Panna (13 éves) és Kocsis Janka (11) lett. Második Nagy Ramóna (13), valamint Hoffman Kata (14), őket Molnár Lili (11) és Csölley Zsófia (13) követte.

Neckernusz Panna látássérült alkotó, mégis az egyik legszínesebb rajz megalkotója. Panna a kecskédi csoport tagja, és már számos kiállításon szerepelt. Önállóan is bemutatkozott már az otthonában készített színgazdag munkáival.

– Kocsis Janka az alsógallai csoportot erősíti. Rendkívül tehetséges, korát meghazudtoló képi világot varázsol elénk hétről hétre – meséli Salamonné Helter Erika.

Nagy Ramóna és Hoffman Kata is Alsógallára jár, a József Attila Művelődési Házban tartandó foglalkozásokra. Ramóna kivételes intelligenciája és személyisége tükröződik munkáiban is. Kata olyan intézményben folytathatja tanulmányait, ahol kiteljesítheti különleges tehetségét.

Molnár Lili is Kecskéden szorgoskodik: nagyon gondos és fantáziadús alkotásokat készít, valamint Csölley Zsófia az alsógallai csoport tagjaként komoly belső gondolatokat fest és rajzol.

A Széchenyi István Művelődési Házból is indult két tehetséges fiatal, Czapkó Tama (11) és Szórádi Ádám (5). Mindketten különdíjat kapnak majd, mint ahogy a többi pályázó „aranykezecske” is – Maknics Hanna Panna (6), Maknics Gyula Bendegúz (9), Lozsi Alíz (5), Szentendrei Kata (11), Tóth Olívia (11), Vágó Sára Dorka (9) és Visnyovszky Ramóna (13).

Készülnek

– A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet kapcsán sajnos a foglalkozásokat is fel kellett függesztenünk a három helyszínen, Kecskéden, és Tatabányán, a József Attila, valamint a Széchenyi Művelődési Házban – meséli Salamonné Helter Erika. – Áprilisban és májusban több kiállítással is készültünk, de a járvány sajnos ezeket meghiúsította. A csoportvezető most szervezi a következő évadot. – Minden kis „aranykezecske” munkája külön-külön felismerhető, a színhasználatuk, ecsetkezelési technikájuk már most egyedi. Nagyon büszke vagyok rájuk – mondja Salamonné Helter Erika. A csoport tagjai jelenleg otthon alkotnak, az elkészített rajzokat a közösségi oldalakon osztják meg egymással és az érdeklődőkkel.