Az alkotók a csendre irányítják a látogatók figyelmét Esztergomban

A július 25-éig látható Találkozások címet viselő csoportos kiállításon az Artézi Galéria égisze alatt dolgozó művészkollektíva mutatkozott be a királyvárosi közönségnek. A csoportba egyébként olyan alkotók tartoznak és tartozhatnak, akinek a dolgaival a team már meglévő tagsága szimpatizál. Ennek a rokonszenvnek ugyanakkor sem irányzatbeli, sem tematikai, és főleg politikai alapja nincs, hanem inkább a színvonal és az ízlés, melyek a csoporthoz való csatlakozás feltételei.

A bevezetőben idézett kiállítássorozat aktuális állomása tehát az esztergomi Tár-Lak Szalon, ahová az Artézi Galériából érkezett alkotók többek között a következő gondolatokat fogalmazták meg: „Azt látjuk, hogy a XXI. század embere fél a csöndtől, körülveszi magát haszontalan információval, az új isten megabitekben mérhető. Mindez már csak zaj, arra szolgál, hogy azt hidd: követed a világot, benne vagy a „mainstreamben”. A csend, mint a kozmosz üzenete felemel bennünket egy másik dimenzióba, ami ismeretlen, ezért bár kissé ijesztő, mégis extatikus lehet, ha nem utasítod el a félelmeid miatt.

A művészet olyan területe a valóságnak, ami hasonlít a csendhez. Egy sokismeretlenes egyenlet és a művészek azon dolgoznak, hogy a saját „algoritmusukkal” megfejtsék az egyenletet. Ebből látunk most egy kis ízelítőt.” Az Artézi Galéria alkotóművészei egymástól kifejezetten eltérő, más és más látásmódot, megközelítést, technikát és ábrázolási stílust képviselnek, bár tény, hogy a most Esztergomban teret kapott hat alkotó főként az absztrakt területéről érkezett.

Markáns, jellegzetesen posztmodern munkáikat kellő elszántsággal és tartással kínálják a publikumnak. Meglehetősen határozott elképzeléseik vannak nemcsak a művészeti nyelvről, de annak függetlenségéről is, mely az artezi.hu címen megtalálható honlapjukon rögtön „orr­ba veri a nézőt”. Itt ez olvasható: „Artézi Galéria. Független művészek társulása. Támogatást nem kér és nem kap. Ez a szabadság ára.”

Hét év szabadság

Mint a fenti mottójukból kiderül, a budapesti Artézi Galériában található művészek nem a támogatásért és nem is abból élnek, mi több, tagadják azt, vagyis az attól való távolságtartásuk adja hitvallásuk szerinti szabadságukat. Immár hét éve tart ez, hiszen első kiállításuk 2013-ban volt, Egyszer/Együtt címmel. A csoport ezt követően rendszeresen tartott tárlatokat. Idén is iparkodtak, bár ennek a járvány gátat vetett, mindenesetre az első három hónapban három ízben is bemutatták műveiket. A csoport jelentőségére utal, hogy kiállításaikat többek között olyanok méltatják, mint Wehner Tibor művészettörténész, Feledy Balázs művészeti író, Kernács Gabriella művészettörténész, vagy Rockenbauer Zoltán művészettörténész.