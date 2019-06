Átszőtték magukat az időn a Kenderkével

Remekül sikerült a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola „Az újkőkorszaktól napjainkig, a szövésen át” elnevezésű programsorozata, amely szeptemberben kezdődött és a minap ért véget.

A tanórán kívüli 60 órás programban húsz általános iskolás gyermek vett részt. Ősszel a szilvásváradi archeoparkban tett kirándulással kezdődött a tehetséggondozásnál komplexebb program, amelyben a résztvevők felfedezhették saját kreativitásukat, erősségeiket, miközben számos ismerettel gazdagodtak.

Hulinné Gyenizse Judit, a foglalkozások kitalálója kiemelte: a diákok, a fűzfa- és papírfonás mellett a szövőszéket is megismerték (sőt, reprodukálták is az első újkőkori szövőszéket), de a bronzkori házépítési módot, a paticsolást is kipróbálták, és egy bronzkori ház makettjét is elkészítették az agyagtapasztásos módszerrel.

Az év közben készült alkotásokból a művészeti iskolában kiállítás nyílt, hétfőn pedig szülőkkel, barátokkal együtt töltötték a délutánt az intézmény székházában, ahol az élményalapú foglalkozáson a vendégek maguk is megismerkedhettek mindazzal, amit a gyerekek tanultak a programban.