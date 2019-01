Így látogatott el Ady Nyergesújfalura 1913-ban

Száz esztendővel ezelőtt hunyt el a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, Ady Endre. A dorogi könyvtárban emlékeztek rá a minap.

Ady Endre halálának 100. évfordulójához kapcsolódva vetített képes előadást tartottak Dorogon, a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban. A rendezvény első részében dr. Bartalos József ügyvéd avatta be az érdeklődőket a híres költő életébe.

– Érmindszent volt az a hely, ahová a megfáradt Ady Endre mindig visszatért. Amikor édesapja értesült róla, hogy a fia úton van a szülői házba, akkor értesítette a fuvarosokat. A szekér pedig várta őt a nagykárolyi vasútállomáson – tudtuk meg az előadótól.

Dr. Bartalos József 19–20. századi képeslapokat levetítve bemutatta azokat a helyszíneket, amelyek Ady Endre életében fontos szerepet játszottak.

A párizsi képek mellett nagy meglepetésre láthattunk egy nyergesújfaluit is, amely a településen tett látogatásához köthető.

– 1913 szeptemberében Kernstok Károly meghívására érkezett a Duna-parti településre. Minden bizonnyal egy gazdag ismerőse segített megszervezni az utazást, hiszen a költő autóval érkezett Nyergesújfalura – avatta be az érdeklődőket.

Az előadáson a Lédához fűződő viszonya is több alkalommal elhangzott, akivel 1903. szeptember 6-án ismerkedett meg Nagyváradon, kapcsolatuk kilenc évig tartott. Az 1912-ig tartó időszakról és az utazásokról Dankó József alpolgármester mesélt a jelenlévőknek.

Az 1904-es párizsi utazás csak a kezdet volt, még abban az évben a francia Rivié­rát, Monacót is felfedezték, de a következő években földközi-tengeri hajóúton is részt vettek. Bár kapcsolatuk idővel megromlott, 1911-ben még bejárták Olaszországot, majd egy évvel később végleg búcsút intettek egymásnak.