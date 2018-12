Adventi gálaműsoron búcsúztatta az Erkel a nyugdíjba vonuló igazgatónőt

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola különleges adventi gálaműsort szervezett a Vértes Agorájában.

Tizenöt produkcióban csaknem kétszáz fellépőnek tapsolhatott a közönség. A teltházas program elején Pereszlényiné Kovács Judit, az intézmény megbízott igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd Schmidt Csaba polgármester szólt az adventi készülődésről. Hangsúlyozta: mindig öröm látni és hallani, hogyan készülnek a gyerekek az ünnepre. Hiszen az adventi időszak erről szól: lélekben készít fel bennünket karácsonyra.

Az ünnepi programban színpadra léptek az iskola tanulói és pedagógusai is. Hallható volt fúvószene mellett komolyzene, népdal, népzene is. A produkciókat a karácsony hangulata fűzte egymásra, és különféle stílusban mutattak be az ünnephez kapcsolódó zenei darabokat.

A produkciók végén köszöntötték és búcsúztatták az idén nyugdíjba vonuló Dezső Mariannt, aki több mint harminc évig vezette az intézményt. Nemrégiben vehette át a zeneiskola sikeres működése kapcsán a Megyei Príma Díjat.

