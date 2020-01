A tavalyi év programjait elevenítette fel a Felsőgallai Alkotók Ligája

A zenés irodalmi, képzőművészeti találkozó Jégen járó január című programja ezúttal a 2019-es év programjainak felidézéséről szólt.

Jubileumi rendezvényt szerveztek a felsőgallai Széchenyi Művelődési Házban a Művész FAL (Felsőgallai Alkotók Ligája) idei első,hétfői összejövetelén. Herendi Judit, az intézmény vezetője köszöntötte a vendégeket, akik közül sokan más városrészből érkeztek.

A zenés irodalmi, képzőművészeti találkozó Jégen járó január című programja ezúttal a 2019-es év programjainak felidézéséről szólt zenével, verssel és vetítésekkel. A művelődési ház vezetője kiemelte: a Művész FAL legfőbb célja, hogy felsőgallai kötődésű művészeknek, alkotóknak adjon lehetőséget a bemutatkozásra.

A múltidézés elején emlékeztek a tavaly elhunyt Bosnyák Máriára, aki februári összejövetel vendége volt. Tavaly januárban Varga Mátyás íróra és Beck Mihály képzőművészre emlékeztek, márciusban Mayer Zsolt és Klausz Dávid költő, valamint Kusnyár Erika foltvarró képzőművész alkotásait mutatták be.

Áprilisban a Felsőgallai Bányász Nyugdíjas Klub mutatkozott be, májusban irodalmi összeállítást láthattak Hajdú Jánosné író műveiből és amatőr képzőművészekkel is megismerkedhettek. Szeptemberben Mózer Ernő fafaragó idézte meg Rákóczi Ferencet és korát. Később Szám János festő mutatkozott be, majd Kovács Dániel tangó- és szájharmonikás, decemberben pedig Czinder Gábor asztrofotós mesélt a fény születéséről.

A jubileumi programon közreműködött a Bohemian Acoustic két zenésze: Schaffer László és Almási Victor Emmanuel, valamint Horváth Szabolcs, Veér Károly, Kucsera Ferencné és Majer József.