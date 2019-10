A tatai diák utcakoncertje a te szívedet is megdobogtatja (videó)

Király Máté és zenésztársa, Csóka Máté vasárnap fantasztikus minikoncertet adott a tatai buszvégállomáson, amiről kiderült: remek a várótermi akusztikája.

Többször írtunk Király Mátéről, aki remek hangját már két éve is megmutatta az Ismerős Arcok Nélküled című dalával, idén pedig a Víz, Zene, Virág Fesztiválon is fellépett, és egyre tudatosabban építi zenei karrierjét, mióta szakmát szerzett Tatán, a TSZC Bláthy szakgimnáziumában. Májusban mutatta be első stúdiófelvételét is, most pedig akusztikus minikoncertet adott a tatai buszvégállomáson, Csóka Máté gitárossal.

Az előadás több szempontból is különleges volt. Egyrészt megbizonyosodhattunk róla, hogy a buszvégállomás várótermének kifejezetten jó az akusztikája, másrészt pedig mondhatni Király Máté szülinapi ajándékként saját magát lepte meg azzal, hogy valóra váltotta az álmát: a minap töltötte be ugyanis a 18-at, és a bakancslistáján szerepelt az utcazenélés.

– Csóka Mátéval mindketten vaszarysok voltunk, és néhány évvel ezelőtt egy rendezvényen odajött, hogy gratuláljon az előadásomhoz. Utána az iskola 110 éves évfordulójára együtt készültünk. John Legend All of me című dalát adtuk elő – idézte fel a kezdeteket a fiatal énekes, aki néhány hete vetette fel az utcazenélés ötletét cimborájának.

Nem volt könnyű összehozni a dolgot, ugyanis a gitáros fiatalember egyetemista, és mindketten küzdenek az idővel, de végül most vasárnap össze is hozták a minikoncertet.

– Mind a ketten szeretjük a zenét, szeretjük a művészetet – árulták el a fiúk az előadás után. Reméljük, hogy lesz a közeljövőben hasonló esemény, és leküzdve az időhiányt össze tudjuk meg egyszer hozni „ a bandát”. Nem vágyunk nagy dolgokra, csak arra hogy a zenénkkel örömet tudjunk adni az embereknek, hogy abban a pár percben amíg minket hallgatnak, önfeledtek és boldogok legyenek– mosolyodtak el a fiúk az előadás után.

– Jómagam egyébként próbálom építgetni a szólókarrieremet, igyekszem mindig valami újat tanulni és azt átadni. Remélem, sok embernek okoztunk boldog perceket es köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött, vagy megnézte a videót, ezzel pedig növelte az önbizalmunkat is – tette hozzá Király Máté, aki egyre komolyabban veszi a közösségi médiát is. Jelenleg majd’ hétezer követője van a TikTokon, ahol már százezres nézettségű kisvideója is van.