A tatabányai BányaBarangolón csaknem százan szelfiztek

A Tatabányai Múzeum projektjének a lényege az volt, hogy a korlátozások után sportolásra és a bányászati emlékhelyek megismerésére ösztönözzék a múzeumbarátokat.

A Múzeumi Világnaphoz kapcsolódott a Tatabányai Múzeum BányaBarangoló címmel meghirdetett akciója. Az elmúlt héten át zajló projekt lényege az volt, hogy a hetekig tartó korlátozások után sportolásra, a bányászati emlékhelyek megismerésére sarkallja a múzeumbarátokat.

A különleges barangolóra még a szomszéd megyékből is jelentkeztek. Csaknem százan látogattak el a kiírásban megadott emlékhelyek valamelyikére, s készítettek ott szelfiket. Ezekkel lehetett pontokat gyűjteni, amelyből a sorsoláson való részvétekhez minimum tízre volt szükség. Egyéni jelentkezők mellett családok, és két nagyobb csoport is hívást érzett, hogy teljesítse a BányaBarangolót.

-Tizenkilenc állomást soroltunk fel a kiírásban, köztük néhány olyan egykori, a város hatásában lévő aknát is, amelyet nem volt egyszerű felkutatni, sokaknak mégis sikerült – mesélte Taizs Gergő, a múzeum marketinges munkatársa. – Így a minimum tíz pont helyett a pályázók negyede csaknem harmincat is elért. A legifjabb hat éves volt, s a legidősebb nyugdíjas. Az Alsógallai Nyugdíjas Klub egy csoportja is végigjárta az állomásokat.

Pál Gabriella, a Tatabányai Múzeum igazgatója a Bányászati és Ipari Skanzenben megtartott sorsoláson videokamera előtt köszöntötte a csapatokat. Egy kobakban gyűjtötték össze azoknak a pályázóknak a nevét, akik minimum tíz pontot gyűjtöttek össze. A csaknem hetven papírból húzta ki az igazgató a szerencséseket.

Skanzenes pólót vehet majd át Verbó Katalin, Bánki Éva, Somogyi Istvánné és Bálint Bence. A fődíjat, a 10 ezer forint értékű könyvcsomagot pedig Farkas István nyerte meg. Különdíjat kapott a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Tatabányai Sárberki Lakásotthona, amely két csoportban, összesen tizennégy fővel teljesítette a kiírásban szereplő feltételeket.

További részletek a 24 Óra május 19-i számában.