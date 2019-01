A Nemzeti Színházba mennek a baji színjátszók

A Tanárnő, kérem! című egyfelvonásos darabot a helyi iskolában nagy sikerrel mutatták be.

A hétvégén a SEBAJ – Baji Amatőr Pajtaszínház mutatkozik be a Nemzeti Színházban, a Pajtaszínházi Szemlén. A legkülönfélébb színházi műfajokat felvonultató, kétnapos programon 19 megye 19 színjátszó csoportja lép fel. A betyártörténettől a kabarétréfán, népszínművön, pajzán népi komédián és a mesejátékon át egészen a komolyabb mondanivalójú drámáig terjed a paletta, amelyet a bajiak a „Tanárnő, kérem!” című előadásukkal színesítenek majd. A Karinthy Frigyes művein alapján átdolgozott, vidám darabot a minap már be is mutatták a helyieknek.

A magyar kultúra napja alkalmából a helyi általános iskola aulájában mutatták be az egyfelvonásos darabot, amely vidám betekintést nyújt egy régi iskola életébe. Hornyák-Pálmai Éva, az Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodavezetője és több munkatársa is megnézte az előadást a színültig telt aulában.

Vasárnap a fővárosban is bemutatják a darabot a baji színjátszók, a Kaszás Attila Teremben szerepelnek majd. A szereplők: Nagy Kinga (Bauer), Tölgyesi Júlia (Frici), Nagy-Szénási Petra (Auer), Nagy Gellért Tamás (Roboz, Pistike) Dévald Hanna (Lány 1.; betegség miatt Kovács-Pataki Borostyán helyettesítette), Dévald Jázmin (Lány 4.), Kovács-Pataki Bíbor (Lány 2.), Kovács-Pataki Borostyán (Lány 3.), Elekes Fanni Sára (Lány 5.), Krüpl Balázs (Steimann), Koblencz Kristóf (Nagyfiú), Kántor Ágoston (Kisfiú), Kovács-Pataki Csenge (Tanárnő 2.), Nagyvendégi Mónika ( Tanárnő 3.), Vandrovnik Klára ( Mákossy tanárnő). A társulatot Seres Éva segítette, a mentoruk Pápai Ferenc rendező, drámapedagógus volt.

