A mocsai boszorkányokat is elhozta Tatabányára a pajtaszínház

Új művészeti sorozat indult Tatabányán a Széchenyi István Művelődési házban, a nézők betekintést nyerhetnek a színfalak mögé és még kérdéseket is tehetnek fel a szereplőknek.

Főpróba címmel új művészeti sorozat indult a felsőgallai Széchenyi István Művelődési Házban. Herendi Judit, az intézmény vezetője a bevezetőben elmondta: havonta egy helyi vagy vidéki amatőr színjátszó csoport mutatkozik majd be. A program célja, hogy a nézők betekintést nyerjenek a színfalak mögé, a darabok születésének és bemutatásának körülményeit is megismerhessék. Az előadás után pedig kérdéseket lehet feltenni a szereplőknek. A sorozatot a Mocsai Pajtaszínház indította.

Gábor Klára művészeti vezető állította színpadra a Boszorkányos mese című előadást. A fél­órás, kellemes humorú darabot nyolc amatőr színjátszó adta elő. A mesében volt lusta, és szorgos lány, vándorlás. Megjelentek benne mocsai boszorkányok, tündérek és persze a végén minden jóra fordult.

Az előadás után beszélgetésre invitálta a színjátszókat Herendi Judit. Gábor Klára művészeti vezető elmondta: a Mocsai Pajtaszínház a Nemzeti Művelődési Intézet programja keretében jött létre. Évente egy-egy település amatőr színjátszóit kiválasztják, akik mentor segítségével állíthatnak színpadra egy darabot, amelyet a magyar kultúra napján a Nemzeti Színházban bemutathatnak. A Mocsai Pajtaszínházat annak idején Pápai Ferenc mentorálta, és Solténszky Tibor Azaumi perpatvar című darabját mutathatták be a fővárosban.

– A legnagyobb eredménye a kezdeményezésnek, hogy a csapat azóta is működik – fogalmazott Gábor Klára. A Mocsai Pajtaszínház az elmúlt három évben évente két rövidebb darabbal készül. Az idén költészet napján Móricz Zsigmond novelláiból összeállított előadást mutatnak majd be Mocsán.

Az érdeklődők azt is megtudhatták a beszélgetés során, hogy 14 a legifjabb, és 61 éves a színház legidősebb tagja, s hetente tartanak próbákat. Az is kiderült, hogy a Felsőgallán előadott Boszorkányos mese miként kötődik Mocsához. Az 1700-as évek utolsó boszorkánypere Soós Örzséhez kötődik, akinek a neve elhangzott a darabban. A szerző erre a szálra különféle népmesei elemeket is felfűzött, így született meg a Boszorkányos mese, amely korábban egy színjátszó találkozón ezüst minősítést kapott.