A látogatók munkájára is számít a Kocsimúzeum

Mozgalmas évet hagyott maga mögött a kocsi Kocsimúzeum. Az intézmény a település szinte minden rendezvényéből kivette a részét, miközben az országos eseményeken is fel-felbukkant egy-egy „attrakcióval”.

A múzeum csendesen simul bele a környező tájba. Mintegy rendezett portán, a bejárat, a lépcsők, a parkolók tiszták. Hó sehol sem nehezíti a közlekedést. Az intézmény hivatalosan csak április elseje és október vége között van nyitva, ám aki telefonon időpontot egyeztet Dobos Gáborral, a múzeum vezetőjével – mi is így tettünk –, az bármelyik napon bebocsáttatik.

– Az igaz, hogy csak áprilisban nyitunk, de tavaly is, már márciusban részt vettünk a fővárosi automobil és tuning show-n a „mi” kocsi kocsinkkal – emelte ki a szakember. – A veterán járművek pavilonjában kaptunk helyet, ahol óriási volt az érdeklődés a „szekér” könnyű, finom kidolgozású változata iránt.

De a múzeumból elkérték egy budaörsi nagyrendezvényre is ezt a lóvontatású járművet, majd májusban, a cselekvő közösségek hete alkalmából az iskoláknak díjtalanul megnyitották a múzeumot is. Aztán az intézmény közreműködésével a kocsi eljutott még a pünkösdi, makói hagymafesztiválra is.

– A tavaly júliusi Nemzetközi Kocsitoló Fesztiválra több rendezvénnyel is készültünk – jegyezte meg Dobos Gábor. – Mi szerveztük a lovasparádét, amely a honi „közlekedés” ezer évét volt hivatott bemutatni. Eközben Kovács István miniatűrmakett-építő mester parádés alkotásait nézhették meg az érdeklődők nálunk. Az elmúlt években már négy ilyen makettkészítő is bemutatkozott Kocson. Kraut György és, a sajnos azóta már elhunyt, Felegyi Pál darabjai ma is láthatóak. De megfordult már itt Kovács István és Varga Ernő is hasonló munkákkal.

Jó marketingje volt a településnek, hogy a kocsi kocsi a Nemzeti Vágtán is szerepelt. A hortobágyi ménes lovainak „közreműködésével” hatalmas sikert aratott a fogat. A múzeum az idén is készül erre a fellépésre.

– Úgy tervezzük, az idén is elmegyünk azokra a nagy eseményekre, amelyekre meghívnak, amelyen tovább népszerűsíthetjük a kocsit – összegzett a múzeum vezetője. – De ebben az évben igyekszünk az időszakos kiállítások helyett, a múzeum műhelyjellegét erősíteni, ahol minden látogató kipróbálhatja ügyességét, rátermettségét.