A Kernstok-villában csaptak baráti összejövetelt nyergesiek és ácsiak

A száz évvel ezelőtti, mára már legendássá vált, képzőművészeti szabadiskolának otthont adó Kernstok-kertben ácsi vendégeket köszöntöttek a nyergesiek.

A Megyénk körül megyünk körül program keretében, a megyénk közösségéhez tartozás érzésének erősítését célozzák egy-egy településünk lakóinak találkozói. A sorozat nyitányaként autóbusznyi ácsi csoport látogatott el szombaton szintén Duna-parti Nyergesújfaluba,a megyei értéktárban is szereplő Kernstok-villába. A házigazdák pezsgővel koccintottak a délelőtt megérkező vendégekkel a Kernstok Károly festőművész egykori villájához tartozó kertben. A helyszín kultikus a magyar képzőművészetben, száz éve mára már legendássá lett szabadiskola működött itt.

Nyergesen nyitott iskolát a festő

Kernstok Károly magyar festő- és grafikusművész, a magyar avantgárd egyik tehetséges képviselője, ifj. Kernstok Károly festőművész apja. 1906-ban Párizsba utazott, ahol megismerkedett az új stílus irányzatokkal. 1907-ben alapítója lett a Nyolcak csoportjának. 1919-ben a Tanácsköztársaság művészetpolitikai, és a képzőművészeti szabadiskola vezetője volt. A bukás után Berlinbe emigrált, ahol 1926-ig élt, majd visszatért Budapestre, de ideje nagy részét Nyergesújfalun töltötte. Gyakori vendég volt a Szolnoki művésztelepen is. A Képzőművészek Új Társasága (KUT) művésztanácsának elnöke volt.

Mihelik Magdolna, Nyerges­újfalu polgármestere köszöntötte a megjelenteket az alkalmi színpadról. Többek közt arról is szólt, hogy szinte azonos lélekszámú a két város, iparukat, nemzetiségi kötődésüket tekintve viszont teljesen más képet mutatnak. Ez is érdekessé teheti a két település jövőbeni kapcsolatát.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke azon reményének adott hangot, hogy megyénk 290 ezer lakója a programsorozat eredményeként (is) közelebb kerül majd egymáshoz. Megtudtuk azt is, hogy szombaton délután bajiak látogattak el Gyermelyre. Dr. Szentirmai István, Ács polgármestere a vendég települést bemutató, minden helybelinek is szóló ajándékként, kiadványokat adott át városvezető kollégájának, és viszontlátogatásra hívta a nyergesieket.

Miután Mihelik Magdolna vázolta az alapos felújításra váró Kernstok-villa egykori és jövőjét illetően is izgalmas történetét, a nap ebéd utánra tervezett programjáról is hallhattunk. A tervek közt szerepelt például közös festés festőművészekkel különböző helyszíneken, sakkbábuk tologatása helyi ellenfelekkel a villa kertjében, illetve mintegy háromórás séta keretében Nyergesújfalu legszebb panorámáinak megtekintése.

A vacsora után az ácsiak is részt vehettek az immár hagyományos nyergesi Villa Nap esti eseményein. A kínálatban szerepelt előadás a XX. század eleji Dunakanyar művészeti életéről, illetve a Kasai Jnoffin Kvartett koncertje. A programba, szokás szerint, kicsit beleszólt az eső.