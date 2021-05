programáradattal várja olvasóit a megyei könyvtár

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a korábbinál kétszer nagyobb alapterületen, 21. századi modern technikával várja majd a nyitás után az olvasóit. Az elmúlt időszak történéseit gyűjtöttük csokorba.

Miután birtokba vették a gyönyörű új épületet, közvetlenül a nyitás előtt, november 11-én zártak be a koronavírus-járvány miatt az intézmények. A József Attila Megyei és Városi Könyvtár ennek ellenére ezerféle módon kötődött olvasóihoz: például közösségi oldalukon különféle rovatokat indítottak, könyvajánlókat tartottak, irodalmi beszélgetéseket szerveztek különféle korosztálynak. Az év elején aztán bevezették a fapados könyvtári rendszert, hogy olvasóik legalább az állományból tudjanak szemezgetni. Nagy már az izgalom: az olvasók és az intézmény dolgozói is várják a nyitást.

– A járvány miatt csúszik az intézmény megnyitója. Ennek vannak előnyei is, így munkatársaim az új eszközök működtetését gyakorolni tudják – mondta Mikolasek Zsófia, a könyvtár igazgatója. – Igyekeztünk úgy összeválogatni a polcokon lévőket, hogy az érkezők egy igényes könyvesboltban érezhessék magukat. Szép, újszerű kötetekkel töltöttük fel a szekrényeket.

A fiókkönyvtárak várhatóan júniusban nyitnak. A belépés viszont a jogszabályok miatt csak azoknak lehetséges, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A könyvtári szolgáltatásokból viszont senkit sem szeretnének kizárni, ezért tervezik, hogy továbbra is fenntartják a fapados kölcsönzési rendszert. Az igényeket le lehet adni, de a könyveket visszahozni és elvinni csak egy bizonyos napon lehet a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőknek.

Már készülnek a nyitásra, és az azt követő időszakra. Szakmai napokat szeretnének tartani, és a könyvtár korábbi munkatársait is vendégül látni. Ősztől rendszeresen látják vendégül a pedagógusokat, a megye könyvtárosainak is szerveznek majd programokat.

– Az új technikai berendezéseinknek köszönhetően 21. századi könyvtárba léphetnek – mondja az igazgató. – Lesz az olvasók szolgálatában álló könyvvisszavevő automata, amelyből az előzetesen igényelt kötetek elvihetők. Digitalizáló berendezések, amelyekkel 3D-s képeket, videókazettákat, régi képeket, diákat, nagyméretű dokumentumokat lehet feldolgozni, és megoldható a 3D-s nyomtatás is. A fonotékában régi adathordozókról – VHS vagy kazetta – lehet digitális másolatokat készíteni.

Mikolasek Zsófia kiemelte a születésnapi zsúrok szervezését is. Hatalmas, tágas tereikben arra is lesz lehetőség, hogy meseolvasással, papírszínházzal, diafilmvetítéssel, kincskereséssel tegyék emlékezetessé a zsúrokat.

Újra elindítják a közösségeket: az Olvasólámpa, a Netnagyi és a filmklub mellett a slam poetryt, és ismét itt szervezik majd meg az Új Forrás irodalmi beszélgetéseit is. Tervezik, hogy életre hívnak egy társasjátékklubot, és egy olyan helyet szeretnének kialakítani a fiatalok számára, ahol ők és telefonjaik is töltődhetnek.

– A jelenlegi olvasóterünk kétszer akkora, mint a régi könyvtár egész épülete volt. Tágas tereink lehetővé teszik, hogy egyszerre akár több programot is tarthassunk. Ugyanakkor a raktárosainknak hatalmas távokat kell bejárniuk. Erősített ügyeletet tartunk majd, hogy ki tudjuk elégíteni az olvasóink igényeit.