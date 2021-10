A Kőkúti, az Árpád gimi és a megyei könyvtár drámapedagógusai is kaptak gyémántoklevelet

Megyénk három kiváló drámapedagógusa vehette át a közelmúltban a fővárosban a gyémántokleveles gyermekszínjátszó-rendezői oklevelet. Mikolasek Zsófa, Sulyokné Nagy Tünde és Tara Andrea mellett Tóth Zsókának, a Magyar Gyermekszínjátszás Patrónusa oklevelet adományozták.

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a hazai gyermekszínjátszás felmenő rendszerű országos találkozósorozatának meghirdetőjeként és szervezőjeként kiemelten fontosnak tartja azoknak a művészetpedagógusoknak a munkáját, akik éltetik és rendszeres szereplésükkel támogatják a magyar gyermekszínjátszás ügyét. Országos szakmai egyeztető fórumok után, az elnökség javaslata alapján a hosszú időn át folyamatosan és magas színvonalon működő gyermekszínjátszó-csoportvezetőket ezért a társaság az idén először gyémántoklevélben részesítette.

Az elismerésben részesülők a jövőben gyémántokleveles gyermekszínjátszó-rendezőként végezhetik munkájukat. A kitüntető címet azok a rendezők kaphatták, akik az eltelt tizenegy évben legalább öt alkalommal arany minősítést kaptak a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón bemutatott előadásaikra.

Az országban hatvannégy kiváló szakember vehetett át gyémántoklevelet a Magyar Drámapedagógiai Társaság öt elnökségi tagjától, Dolmány Máriától, Pátkay Mónikától, Pap Gábortól, Meleg Gábortól és Körömi Gábortól. Megyénkből hárman vehették át az elismerést: Mikolasek Zsófia, aki a Délibáb Színházzal dolgozott Komáromban, jelenleg a József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatója; Sulyokné Nagy Tünde, a tatai Kőkúti Általános Iskolában működő Zsák Bolha csoport alapítója; valamint Tara Andrea, a tatabányai Árpád Gimnázium Szálka Stúdiójának vezetője.

– Tizenöt éve kezdtem foglalkozni a csoporttal, amelynek tagjaival négy évvel ezelőttig dolgoztunk együtt – mondja Mikolasek Zsófia. – Zenés művek dramatizálása után megmaradt a próza és a líra, és szerkesztett versfüzéreket adtunk elő különböző témákban, mint például a családon belüli erőszak, vagy az alkoholizmus. Évekig dolgoztam ugyanazokkal a fiatalokkal, akik mellé alsósok is beléptek. Miután a megyei könyvtár igazgatója lettem, sajnos le kellett adnom a csoportomat, de jövő héten Tatabányán, a megyei könyvtárban ismét elindítok egy drámacsoportot. Célom, hogy megtapasztalják a fiatalok a közösséghez való tartozás élményét, s szeretném megszerettetni velük a verseket.

Sulyokné Nagy Tünde három évtizede foglalkozik gyerekekkel. A Kőkúti mellett a Kenderke Református Alapfokú Iskolában is oktat. A Zsák Bolhák pedig mindig a saját általános iskolai osztályának tanulói, akik járnak a művészeti iskolába is. Így a verbális színpadi jelenlét mellett nagymértékben fejlődik a gyerekek zenei tudása is.

– Alsó évfolyamban tanítom a gyerekeket, így mindig négy évig dolgozunk együtt. Szerkesztett műsorokat állítunk össze, ezek inkább helyzetgyakorlatok, mint konkrét szerepek, és többnyire a gyerekek együttműködésén alapul. Az évtizedek alatt azt látom, ezek a gyerekek fel tudják vállalni magukat, az itt szerzett tapasztalatok segítik őket az érvényesülésben, s választott hivatásukban ki tudnak teljesedni.

Tara Andrea 2009-óta foglalkozik gyermek- és diákszínjátszókkal. Ekkor jött létre a Szálka Stúdió, az Árpád Gimnázium diákszínpada. Azóta tizenkét előadást készítettek, és ugyanennyiszer vehettek részt országos gálán, kilencszer arany, háromszor ezüst minősítéssel. Két évvel ezelőtt a Fesztiválgyőztesek Fesztiválján Univerzoom című előadásuk nívódíjat kapott.

– A szakmai elismerés fontos, de nem a célja, hanem következménye a közös alkotásnak. A gyermekszínjátszás lényege a közösség, ahol elfogadnak, ahol kíváncsiak rád, ahol biztonságban vagy, ahol a képzeletedet szabadjára engedheted. A világjárvány időszakát a mi csoportunk is megszenvedte, de újrakezdjük, mert együtt lenni jó – tette hozzá a gyémántokleveles gyermekszínjátszó-rendező.