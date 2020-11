A jászais színművész karmesterként kötött barátságot a gyerekekkel a színpadon

A Valahol Európában musical egyik meghatározó szerepét Kardos Róbert játssza. Az alakításról és kulisszatitkokról mesélt portálunknak a színművész.

– Radványi Géza filmjében maradandó alakítást nyújtott a karmestert megformáló Somlay Artúr. A film befolyásolta önt a karakter megformálásában?

– Egyáltalán nem. A filmet láttam gyerekkoromban, és bár az élmény megmaradt, csak villanásokra emlékeztem. A musicalből részleteket láttam, de a filmet akkor sem néztem meg, amikor megkaptam a karmester, Simon Péter szerepét. Nem is szeretek visszanyúlni a korábbi alkotásokhoz. Volt már példa az ellenkezőjére is. A nézőként megtapasztalt erős élmény akkor megzavarta a felkészülésemet. Szeretem magam felépíteni a karaktereket.

– A több mint 70 éves film musicalváltozatát 25 éve mutatták be a színpadon. Hogyan tudta ön szerint emberöltőkön át megőrizni aktualitását?

– A mi történetünk nincs kiemelve saját korából. A második világháború utolsó hónapjaiban játszódik. Az előadók dolga, hogy élő, eleven módon interpretálják a történetet. Az üzenet jó. Aktuális. Vannak benne örök érvényű mondatok, amelyek valahol Európában hangoznak el.

– Tucatnyi gyermekkel játszik a színpadon. Milyen élmény volt?

– Széles skálán mozog a szereplők életkora. Persze vannak ennek nehézségei, de néha a felnőtt színésztársakkal sem könnyű együtt dolgozni. A gyerekekkel is egyenrangú félként tekintettünk egymásra. Ugyanazzal a felnőtt színészektől elvárható odaadással, felkészültséggel dolgoztak, mint mi. Volt köztük 5-6 és 16 éves, színházi gyakorlattal rendelkező és olyan, aki most állt először a színpadon. Mindenkiről elmondható, hogy remekül megoldotta a rábízott feladatot.

– Korábban is dolgozott már gyerekekkel. Eljátszotta Fülöp atyát a Legyetek jók, ha tudtok című darabban. Milyen különbségek és hasonlóságok voltak az alakításoknak?

– Fülöp atyaként a próbafolyamat alatt végig a gyerekkel voltam. Most nem, hiszen a szerepem szerint is csak a második felvonásban lépek színpadra. Azért így is sikerült közel kerülni hozzájuk: az egyik kisfiú ugyanis kérte, hogy legyünk barátok. Megtiszteltetésnek éreztem a felkérést.

– Közel állnak önhöz ezek a karakterek?

– Igen. Szerencsére mindkét figura összetett személyiség, jó és rossz tulajdonságokkal egyaránt. Viaskodnak, küzdenek démonjaikkal, mindkettőt összeköti a gyermeklelkűség, annak a képessége, hogy a gyerekeket partnerként látják. Mély, oda-vissza áramló kapcsolat alakul ki köztük.

– Voltak emlékezetes pillanatok a próbák alatt?

– Az egyik nap, a sokadik órában a hátsó színpadon várakoztunk. Ledőltünk a színpadra a gyerekekkel, amikor az egyikük elkezdte mondani, hogy mi szeretne lenni. Szürke jelmezekben feküdtek a félhomályban és egymás után bukkant elő egy-egy maszatos arc. Jelmeztervező, zenész, énekes, színész – hangzott el. Lenyűgöző volt számomra, hogy ezek a gyerekek már ilyen fiatalon határozott elképzelésekkel rendelkeznek a jövőjükről. Remek pillanatok voltak.