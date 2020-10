A Call Girl-t is díjazták a Jászaiban

A márciusra tervezett és a járványhelyzet miatt elhalasztott MOnodráma és STúdiószínházi FESZTivál, azaz MOST FESZT szeptember utolsó napjaiban zajlott a Jászai Mari Színházban.

Hat nap alatt tíz előadást – hat monodrámát és négy stúdiószínházi produkciót – láthatott a fesztiválközönség, s versenyen kívül szerepelt a Fehér nyuszi, vörös nyuszi (SzínMűHely Produkció, Átrium) című darab Danis Lídia főszereplésével.

Zsűri a szakmából és a közönségből

A szakmai zsűriben helyet foglalt Ráckevei Anna színművész, Turbuly Lilla kritikus és Vidovszky György rendező. Közönségzsűri is részt vett a díjak odaítélésében. Tagjait a szervezők a fesztivál kezdete előtt azon nézők közül sorsolták ki, akik valamennyi előadást tartalmazó bérletet vásároltak. A három tagból álló közönségzsűriben Krüpl Edit vegyész, Gogolya Tamás automatikai technikus és Tóth Zsóka közművelődési szakember foglalt helyet. A kétféle zsűri közös munkája tette lehetővé, hogy kiválasszák a díjazottakat.

Az eseménysort kiegészítő ITT ÉS MOST programok minden eddiginél változatosabb élményeket ígértek a színházlátogatóknak, ráadásul az idén ezeken ingyenesen lehetett részt venni, mivel a Széchenyi 2020 program keretében valósulhattak meg.

A Nem Komplett Shakespeare Művek előadása, a S.Ö.R. (Shakespeare Összes Rövidítve) nyitotta meg a fesztivált. A látogatók megtekinthették az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Országomat egy ló(erő)ért – Színészek és járműveik címmel megrendezett kiállítást is, s gasztronómiai programok, bor- és sajtkóstoló is várta a látogatókat. Az ITT ÉS MOST KONCERTEN Tompos Kátya műsorát élvezhette a közönség, majd a zárónapon a fesztivál történetében először szerveztek gyerekkoncertet, ahol Szalóki Áginak tapsolhattak a legkisebbek.

A versenyelőadások alkotói és szereplői zsűri előtt mérethették meg magukat. A szakmai zsűri három fesztiváldíj odaítéléséről döntött. A legjobb monodráma a Pali – Maléter Pálné életmonológja lett. A PanoDráma előadását Lengyel Anna rendezte, és Szamosi Zsófia játszotta. A stúdiószínházi előadások közül a szakmai zsűri Schwechtje Mihály rendezésében Az örökség című drámát emelte ki. A darabot a fesztiválközönség és zsűri a Füge Produkció előadásában láthatta.

A legjobb alakítás különdíját pedig a Hajduk Károlynak ítélték A Rubens és a nemeuklideszi asszonyok című drámában nyújtott teljesítményéért. A Színház- és Filmművészeti Egyetem előadását Dohy Balázs rendezte.

Esterházy Péter drámáját a szerző Hasnyálmirigynapló című szövegének felhasználásával Komán Attila és Dohy Balázs dolgozta át. A közönségdíjat pedig a Call Girl – A túlélés története című darab nyerte el Mészáros Piroska főszereplésével. A Mozsár Műhely és a Manna közös előadását Spáh Dávid rendezte.