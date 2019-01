Mese és varázslat az Agorában: a balettosok bemutatták A diótörőt (fotók)

Immár hagyomány Tatabányán, hogy a Silhouette Balett kis növendékei év végén megörvendeztetik a nézőket a balett-mesével. Idén hét tatabányai növendék is szerepelt a darabban.

Csajkovszkij klasszikusát, A diótörőt mutatta be a Silhouette Balett a Vértes Agorájában. Csaknem ötven szereplő elevenítette fel a balettet, amelyet az Agora nyitása óta minden évben telt házzal mutatnak be az oroszlányi és tatabányai balettiskola növendékei. A két felvonásos mese művészeti vezetője Csáky Mária.

–A darabot karácsony előtt mutatták be Oroszlányon, és január végén Brassóban is színpadra állnak vele – tudtuk meg Csáky Máriától az előadás után

A színvonalas előadást minden korosztály élvezettel figyelte: a szereplők a lehető legnagyobb odafigyeléssel, átéléssel, finomsággal és bájjal elevenítették meg a történetet. A játékukat a ragyogó ruhák, a díszlet, a fények még jobban kiemelték.

A varázslat sikerült: a nézők előtt megelevenedett a hatalmas ház, a vendégek, láthatták a várakozástól és az ajándékoktól boldog gyermekarcokat a karácsonyfa körül. A diótörő megjelenésével felgyorsultak az események: a főhősnő álmában megjelentek az egerek, akiket legyőztek a katonák – élükön a herceggel.

A két főszereplőt a jelenetek között egy tündér kísérte. A hópihék könnyed játéka után a különböző népek táncai és a Virágkeringő következett, majd a történet végén a felébredt kislány kezében ismét feltűnt a diótörő.

A darab felújított változatát 2012-től mutatja be a Silhouette Balett. Kezdetben Oroszlányban, majd az itteni iskola beindításától kezdve már Tatabányán is láthatja a közönség. Az idei előadásban az oroszlányi gyermekek mellett hét tatabányai növendék is szerepet kapott.

Az előadásra nemrég a tatabányai Szent Borbál Kórház kis betegei is jegyeket kaptak. A Vértes Agorája a karácsonyi ünnepek közeledtével ajándékozta a belépőket a kórháznak.

