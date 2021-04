A 70 éves tatai textilszobrász a természet kincseiből épít remekműveket

Elegáns emberi figurák, színekkel tarkított, elmosódott gyanta képek és dimbes-dombos textúrájú textil-kompozíciók – egy szelet az immár hetvenedik életévébe lépő tatai származású képzőművész, Mach Márta művészetéből. Az alkotó a kiállításokon kívül a textilszobrászat technikáit oktatja, hitvallása szerint minden alkotásban található szépség.

– Tíz éve foglalkozom ezzel a szép, nagyon kreatív és nem mindennapi képzőművészeti technikával. A nyugdíjas évek alatt sem szerettem volna tétlenkedni: 2011 nyarán Koppánymonostoron, egy nemzetközi kiállításon ismerkedtem meg a textilszobrászattal. Annyira megtetszett, hogy nem sokkal később Pozsonyban sajátítottam el magam is az alapokat, melyre a későbbiek folyamán építhettem. Magyarországon elsőként készítettem el egy textilszobrot, ami külföldi anyaggal készül. Ezt követően egy magyar vegyész által kikísérletezett textilragasztóval folytattam tevékenységemet – mesélte büszkén a művész.

A kezdetek óta Márta számos háromdimenziós képet, kisplasztikát, dekorációt, domborművet és egyéb használati tárgyakat, melyeket számos alkalommal a tatai Kristály Imperial Hotelben is bemutatott.

– A háromdimenziós textilképek mellett domborműveket, szobrokat és ajándéktárgyakat is alkotok, egy éve foglalkozom gyantakép, valamint gyantaszobor és dísztárgyak készítésével. Csodálatos érzés a színek harmonizálásával dolgozni, nagyon szeretem ezt a műfajt is. Mindemellett többféle szoborkészítési lehetőség van. Egy öntöttgipsz-fejre vagy egy drót vázra építem fel az általam készített szobrokat. A technika az újrahasznosításra épül, így a rendkívül erős ragasztóval a használt ruhaneműt, a fát, a fémet és a papírt is fel lehet használni. A természetben található toboz, a makk és a száraz virág is mind gyönyörűen alkalmazható egy-egy művemnél. Nagy motiváció, hogy újrahasznosított termékekből és a természet adta anyagokból is készülhet csoda – részletezte az alkotó, aki a kiállítások mellett oktatója is az általa használt technikáknak.

– A tíz év alatt úgy érzem, kialakítottam saját egyéni stílusomat, de hozzá kell tennem, hogy szinte nap mint nap új lehetőségek tárulnak elém, mely kihívásoknak szívesen teszek eleget. Vezető oktatóként folyamatosan oktatom a technikát azoknak, akik szeretnék megismerni ezt a szép műfajt. Egyéni és csoportos kiállításokon veszek részt, ahol rengeteg művész barátra tettem szert, akiknek tetszenek munkáim és megerősítenek abban: ameddig csak lehet, folytassam alkotói tevékenységemet. Az alkotás számomra egy olyan kikapcsolódás, mely jó érzésekkel tölt el, belső nyugalmat áraszt és örömöt nyújt az alkotásban, mert minden egyes munkában ott rejlik az erő, az életérzés, a pozitív gondolat és a boldogság – mondta Mach Márta.