Tizennégy előadás kapott helyet az idei POSZT versenyprogramjában

Tizennégy produkció – köztük 8 budapesti, 4 vidéki és 2 határon túli előadás – szerepel a 20. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) csütörtökön nyilvánosságra hozott versenyprogramjában.

Az idei POSZT-ot a tervek szerint június 11-től 20-ig rendezik meg, ami a magyar kormány koronavírussal kapcsolatos, a színházi előadások megtartására vonatkozó határozata alapján még változhat – olvasható a szervezők közleményében.

A POSZT versenyprogramját Dér András film- és színházrendező, operatőr és Uray Péter koreográfus, rendező állította össze a 2019. március 1. és 2020. március 10. között bemutatott, magyar nyelvű színházi előadásokból. A válogatásban Dér Andrásnak és Uray Péternek Sándor L. István színikritikus volt segítségére.

A budapesti Katona József Színház a Bánk bán című előadással (rendezte: Tarnóczi Jakab), a Radnóti Színház Moliere – The Passion című produkciójával (Hegymegi Máté) szerepel a fesztiválon. Helyet kapott a programban az Örkény Színház Kertész utcai Shaxpeare-mosó című előadása (Bodó Viktor), a Forte Társulat pedig El valahová címmel (Horváth Csaba) mutat be darabot a POSZT-on. A Vígszínház a Pesti Színházban bemutatott A nyugat császára című darabbal (Rudolf Péter) lép fel a fesztiválon. A Nemzeti Színház a Macskajáték című előadásával (Szász János) vesz részt a versenyben. A Rózsavölgyi Szalon a Semmit se bánok című produkcióval (Sztarenki Pál), míg a Frenák Pál Társulat a The Cage című előadással (Frenák Pál) képviselteti magát a rendezvényen.

A versenyprogramban a Miskolci Nemzeti Színház két előadása is helyet kapott: A vadkacsa (Rusznyák Gábor) és a Feketeszárú cseresznye (Szőcs Artúr).

A versenybe jutott 14 előadás között van a székesfehérvári Vörösmarty Színház A Vágy nevű villamos című produkciója (Bagó Bertalan), valamint a tatabányai Jászai Mari Színház – Népház Szutyok című előadása (Guelmino Sándor).

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata A nép ellensége című produkcióját (Keresztes Attila) játssza, míg a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház A társadalom támaszai című előadással (Botos Bálint) versenyezhet a fesztiválon.