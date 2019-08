Produkciók százaival várja közönségét a marosvásárhelyi Forgatag

Negyvenhét helyszínen több mint 340 esemény lesz a 7. Vásárhelyi Forgatag elnevezésű fesztiválon Marosvásárhelyen. Az esemény kortárs művészeti programokkal kezdődik pénteken és szeptember 1-ig tart.

A szervezők által csütörtökön tartott sajtótájékoztatón Portik Vilmos főszervező elmondta, hogy az előző években a Borudvar bizonyult a legsikeresebb helyszínnek. Az idén ennek mintájára lesz Sörudvar is, ahol helyi kézműves söröket kóstolhatnak a résztvevők. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a rendezvény családbarát jellegére, így a Sörudvarban is lesz gyermekmegőrző.

Közölte, hogy idén a színházi programot erősítették, így az erdélyi városba látogat a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház, amely Szigligeti Ede Liliomfi című művét mutatja be Vidnyánszky Attila rendezésében kedden este.

A Forgatag a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Táncrapszódia című produkciójával kezdődik hivatalosan hétfőn, ugyanazon az este a marosvásárhelyi középkori várban fellép a Magyar Állami Operaház is, amely a Gördülő opera program keretében mutatja be szabadtéri előadáson Gaetano Donizetti Szerelmi bájital című operáját.

A Forgatagra a kortárs művészeti térnek nevezett Szférával hangolnak, amelynek programjai péntektől vasárnapig tartanak a marosvásárhelyi volt zsidó iskola udvarán. Lesz több műhelymunka, így történetmesélés, színházi esemény, plakátkészítés, amit Monika Starowicz lengyel grafikus tart. Bulgáriából két fiatal színész, Ketty Mazinova és Stefan Prohorov színházi workshopot tart, amelynek eredménye a zsidó iskolához kötődő színházi performansz lesz.

A Forgatagon lesznek koncertek, fellép többek között a Honeybeast, a Kolompos együttes, a Sárik Péter Trió és Falusi Mariann, Keresztes Ildikó, valamint a Neoton Família Sztárjai. Portik Vilmos elmondta, hogy legutóbb 2015-ben lépett fel a Neoton a Forgatagon, az akkori koncert vonzotta azóta is a legnagyobb tömeget, és arra számítanak, hogy most is sokan lesznek.

A Forgatag programfolyamában lesznek képzőművészeti kiállítások, könyvbemutatók, kézműves vásár, népzenei, gasztronómiai programok, előadások és kerekasztal-beszélgetések. A rendezvényen nagy hangsúlyt kap a sport, az érdeklődők a Bolyai-líceum sportpályáján számos sportot kipróbálhatnak. A szervezők ebből az alkalomból folytatják a gyűjtést a magyar tannyelvű iskola sportpályájának felújítására.