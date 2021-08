Óriási az érdeklődés az újjászületett Szent István-terem iránt

A Budavári Palota első eredeti formájában helyreállított történelmi terét óriási érdeklődés övezte már a megnyitás napján. A látogatók hosszú sorokban várakoztak, az összes közel félórás tárlatvezetés megtelt, sőt a szervezők a tervezetteken felül is indítottak csoportokat. A Szent István-termet és a hozzá tartozó kiállítást a szűk befogadóképesség ellenére egy nap alatt több mint ezren tekintették meg, de még ennél is többen lettek volna rá kíváncsiak a helyszínen. Az újjászületett terem augusztus végéig ingyenesen, foglalás nélkül is látogatható.

Ezt ne hagyja ki! Tarlós István: Gyurcsányék kijelentései az ötvenes éveket idézik

Az államalapító Szent István királyunkról elnevezett terem a magyar iparművészet kiemelkedő teljesítménye volt a 19-20. század fordulóján, de a második világháborúban megsemmisült.

A most újjászületett helyiség az állami ünnepen nyitotta meg kapuját és már az első napon óriási érdeklődést vonzott.

A közel félórás tárlatvezetéseket a helyszín szűk befogadóképessége ellenére is több mint ezren tekintették meg. Az előregisztrált és helyszínen várakozó látogatók között voltak határainkon túlról érkező fiatalok is, akiknek a Rákóczi Szövetséggel együttműködve biztosított belépést a Várkapitányság, így Szent István ünnepén ők is az elsők között tekinthették meg a látványosságot.

A Nemzeti Hauszmann Program keretében újjászületett terem elrendezése, díszítése és bútorzata mindenben az eredeti helyiséget követi. Az ország legnagyobb Zsolnay-kandallóját, Szent István-mellszobrát, az Árpád-házi királyokat és szenteket bemutató képeket, a csillárokat, a gyönyörű padlót és a kazettás mennyezetet is a legkiválóbb mesterek készítették.

A lélegzetelállító terem helyreállításának értékét növeli, hogy már eltűnőben lévő mesterségek képviselői vettek részt az újraalkotásban: Pécstől Pápáig hét szakma képviselői, országszerte mintegy húsz műhelyben több száz szakember.

A Budavári Palota csodája az egyedülálló berendezésén kívül további érdekességeket is tartogat! A látogatók a terem felé haladva egy különleges kiállítást is megtekinthetnek, amely nemcsak azt mutatja be, miképpen jött létre a magyar iparművészet korabeli csúcsteljesítménye, de betekintést nyújt Szent István király ma is aktuális örökségébe és annak kortárs művészeti értelmezésébe. Havadtőy Sámuel képzőművész kifejezetten erre a helyszínre alkotta meg azt a tíz kapura épülő installációt, amely Szent István király intelmeinek szövegén alapul.

A negyedóránként induló turnusokban a szervezők helyet biztosítanak az előregisztrált időpont nélkül érkezőknek is, de nekik vélhetően egy kicsit többet kell majd várniuk a helyszínen. A szeptember 1-től induló bővített, 1 órás, személyes vagy digitális tárlatvezetésekre már lehet jegyet venni a https://szentistvanterem.hu oldalon.

Borítóképünkön látogatók az újjászületett Szent István-teremben