Október 9-én indul a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál

Október 9-én indul a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, amely október 25-ig újcirkuszi-és színházi bemutatókkal, könnyű- és komolyzenei koncertekkel is várja az érdeklődőket.

A szervezők tájékoztatása szerint a jegyértékesítés már elindult a fesztivál egyes rendezvényeire, a teljes programot szeptember második felében hozzák nyilvánosságra.

Az eseményen mutatja be a Recirquel újcirkusz társulat legújabb Solus Amor című darabját, amely a Non Solus és a My Land produkció folytatása, a trilógia záróelőadása lesz. Ugyancsak a fesztiválon mutatja be először a Gangaray Dance Company Resurrection Feltámadás című kortárs táncelőadását, amelyet Hámor József állít színpadra.

Pop-up koncertekkel lepi meg a világzene rajongóit a Budapest Ritmo, amely ezúttal rendhagyó helyszíneken lép fel. A fesztiválon a műfaj hazai képviselői Budapest vásárcsarnokainál kialakított színpadokon adnak ingyenes koncerteket. Fellép a Meszecsinka, a Branka Trio, Lakatos Mónika & Rostás Mihály Mazsi, a Várkonyi Csibészek, a Los Orangutanes, Balogh Kálmán & Lukács Miklós, a Dresch & Borbély Quartet, a !Nosnach és Sena Dagadu – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Az Accord Quartet a Bartók Béla utáni zene legismertebb három magyar komponistája, Ligeti György, Kurtág György és Eötvös Péter vonósnégyesre írt műveiből válogat a Budapest Music Centerben.

A CAFe Budapest több, világunk történéseire rezonáló színházi előadással készül. Az Örkény Színház történetében először olyan produkciót ad elő, amelynek főszereplői nem színészek, hanem olyan elhivatott szakemberek – többek között szociális munkások, idősgondozók, ápolók, nővérek -, akik nélkül pillanatok alatt leállna az ország. A Kiváló dolgozók című előadás lokális és globális problémákra, a segítségnyújtás értékére és kollektív emberképünkre kérdez rá. A Katona József Színház a fiatal angol drámaíró, Nick Payne Hát, ha van is, én még nem találtam meg című darabját mutatja be.

Az Akvárium Klub és a CAFe Budapest közös sorozata, a DownTown CAFe újra az improvizáció és kísérletezés iránt elkötelezett formációkat hoz el: ezúttal Gosheven, az Osaka Crack, a The Night Of The Vampire, a METEO Electric Circuit Jazz Orchestra és a jazzbois koncertezik.

A Ludwig Múzeumban ezúttal a Barabási Albert-László fizikus és hálózatkutató tevékenységéhez köthető úgynevezett Barabási-hálózatokat felhasználó kutatások kerülnek fókuszba a Rejtett mintázatok című kiállításon.

A 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál folyamatosan bővülő programjáról és eseményeiről a www.cafebudapestfest.hu oldalon találhatók további információk.

