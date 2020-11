Népzenei koncertsorozattal készül a közelgő ünnepre a Hagyományok Háza

A Hagyományok Háza advent négy vasárnapján koncerttel jelentkezik a Corvin téri székházának teraszáról. Az eseménysorozat a Hagyományok Háza Facebook oldalán és YouTube csatornáján követhető.

Advent négy vasárnapján, 17 órától a Budai Vigadó Corvin téri teraszán a 2013-ban alakult, s a Fölszállott a páva második évadából ismert Bazseva zenekar, a népszerű zenészekből álló Fonó zenekar, a Balkán sokrétű zenei hagyományait újjáélesztő Babra zenekar és a hagyományos magyar népzenét játszó Magos együttes kedves dallamai csendülnek fel. A koncertek elérhetők az intézmény Facebook-oldalán és YouTube-csatonáján.

A Hagyományok Háza az adventi erkélykoncert-sorozattal a márciusi sikeres kezdeményezését eleveníti fel. A járvány kezdetén e rendhagyó hangversenyforma kedvező fogadtatásra talált: a szervezők és a fellépők nem kívántak koncertélményt nyújtani, inkább közvetítették az online bekapcsolódóknak is az egyediség és a közösségi összetartozás örömét. Kelemen Lászlónak, az intézmény főigazgatójának tavasszal megfogalmazott gondolatai mind a mai napig érvényesek:

„Minden erővel fenn kellene tartanunk az egységet, ami most, a járvánnyal szemben való ellenállást lélekben erősíti. A zene, a tánc, a művészetek évezredek óta azt a célt szolgálják, hogy a nehéz idők megterhelő eseményeit feloldják az emberekben. Ha a lélek erős, a test is jobban bírja. Ezen felül viszont tagadhatatlanul célunk az is, hogy a fellépő zenészeknek, akik egyik napról a másikra elvesztették az összes jövedelmi forrásukat, a magunk szerény eszközeivel segítsünk, hogy fizikailag is ki tudjanak tartani. Fontos, hogy a vészterhes időkben is össze tudjon fogni, össze tudjon tartani a közösség.”

A koncertek időpontjai: November 29., 17 óra: Bazseva zenekar December 6., 17 óra: Fonó zenekar December 13., 17 óra: Babra zenekar December 20., 17 óra: Magos együttes

Borítókép: a Bazseva együttes