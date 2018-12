Megtartották a Kodály-év záróeseményét a Zeneakadémián

Az esemény keretében mutatták be a Kodály mindenkié című dokumentumfilmet, valamint az Ötven év üzenete – Kodály Zoltán zenepedagógiai öröksége Magyarországon és a nagyvilágban című kötetet.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

A Zeneakadémia fogta össze a 2017-es Kodály-emlékév eseményeit, amelynek keretében számtalan programot rendeztek világszerte Kodály zenéjének és pedagógiai módszerének népszerűsítésére – idézte fel az M1 aktuális csatorna keddi műsorában Vigh Andrea, Liszt Ferenc-díjas hárfaművész, a Zeneakadémia rektora.

Mint mondta, az emlékév hétvégi záróeseményén mutatták be azt az egy éven keresztül forgatott, 100 perces dokumentumfilmet, amely arról szól, hogy ma a világban hogyan értelmezik és hogyan valósítják meg, hogyan adják át a gyakorlatban a Kodály módszert.

„Egy olyan kincs van a kezünkben, amivel meg lehet fogni egészen kicsi korban a gyerekeket, és a maga természetes útján teljesebb embert tudunk faragni belőlük (…)” – hangsúlyozta.

Ismertetése szerint a nemzetközi konferencián mutatták be az Ötven év üzenete – Kodály Zoltán zenepedagógiai öröksége Magyarországon és a nagyvilágban – című tanulmánykötetet is. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiadványa bemutatja Kodály örökségét, zenepedagógusi tevékenységét, a Kodály-módszert, emellett abba is betekintést nyújt, hogy mi minden történt Kodály halála óta Magyarországon, az ő szellemében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kötet végén külföldi zenetanárok vallanak arról, hogyan formálta át gondolkodásmódjukat a kodályi elvekkel való megismerkedés, és hogyan alkalmazzák a módszert hétköznapjaikban.

Vigh Andrea a hazai gyakorlatot ismertetve elmondta: több mintaiskolát indítottak el az országban, amely óvodáskortól kezdi felépíteni a Kodály-módszert. A pedagógiai program során figyelembe veszik a mai gyermekek környezetét, társadalmi viszonyait is – hangsúlyozta.

Példaként említette, hogy a kor igényeihez igazodva online felületet nyitottak, ahol a pedagógusok megtalálják a tanórákhoz kapcsolódó segédanyagokat, emellett létrejött egy songbook is, ami több mint ezer dalt tartalmaz diákok számára.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS