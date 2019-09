Megnyílt a World Press Photo 2019 kiállítás a Nemzeti Múzeumban

Sajátos összefoglalót kínál az elmúlt év eseményeiből a World Press Photo pályázat díjazott műveiből nyílt kiállítás. Idén 4738 fotográfus 129 országból 78 ezer 801 fotóval pályázott.

A kiállítás 143 képét három héten keresztül válogatta egy 21 tagú, riporterekből és szerkesztőkből álló nemzetközi zsűri, amely végül 25 ország 43 fotóriporterét díjazta – írja a Magyar Nemzet.

Az általános hírek, környezet, természet, hosszú távú projektek, portré, hír, sport és az év képe, valamint újításként az év képriportja kategóriák legjobbnak ítélt fotóit száz városban mutatják be, október 23-ig Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban láthatja a közönség.

A kiállítás két kísérőtárlattal egészül ki, a Digital Storytelling verseny díjazottjai mellett a nemzetközi karriert befutó Borsi Flóra szürreális képei is megtekinthetők.

Egy sajtófotó kiválósága a kompozíción és esztétikai szempontokon túlmenően legfőképpen abban áll, hogy egyetlen pillanatot megragadva képes érzékeltetni egy adott helyzet összetettségét, olykor fonákságait és érzelmi töltetét. Ráadásul mindez dokumentarista igénnyel készül, a valóság megannyi arca néz vissza a tárlatlátogatóra. Az év sajtófotója díjat John Moore nyerte az Egyesült Államok és Mexikó határánál készült, Síró lány a határnál című képével.

A természet kategória legjobbja egy magyar fotográfus, Máté Bence Túlélési ösztön című megrendítő fényképe lett. A fénykép tavaly áprilisban Erdélyben készült, és levágott lábú békákat ábrázol, amelyek a vízfelszín felé törekednek, miután megcsonkítva visszadobták őket a békapetékkel teli vízbe. Mindez nem csupán egy otromba gyerekcsíny eredménye, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy étkezési célra gyakran a párzásra összegyűlt békák combjait vágják le, majd a megcsonkított, még élő állatokat a sorsukra hagyják.

A 34 éves Máté Bence a BBC fotós­pályázat összes ranglistájának első helyezettje, a legeredményesebb versenyző, továbbá ő az egyetlen, aki az ifjúsági és a felnőttmezőnyben is megkapta a természetfotósok Oscarjaként számontartott díjat, a Wildlife Photogra­pher of the Yeart.

A hitelesség védelmében Több nemzetközileg is ismert és elismert cseh sajtófotós marad távol a 25. Czech Press Photo versenytől, mert szerintük a megmérettetés elveszítette hitelét és magas szakmai színvonalát. A verseny kritériumairól évek óta folyó vita a tavalyi győztes képe miatt élesedett ki. Tavaly a nemzetközi zsűri a fődíjat Lukas Zeman szabadúszó fotósnak ítélte oda. A fődíjas képen egy Borneó szigetén élő nőstény orangután látható a kölykével, amely a képaláírás szerint haldoklik. A profi cseh fotósok azonnal vitatták a kép hitelességét, bírálták, hogy a zsűri egy amatőr munkát díjazott, amelynek igazságtartalmát nem lehetett leellenőrizni, s ezért kérték a döntés átértékelését. A zsűri ezt elutasította. Stanislav Lhota főemlőskutató szerint a fényképen látható kismajom „minden valószínűség szerint” nem haldoklik, hanem anyja karján pihen vagy alszik. „Csak a rendelkezésünkre álló információk és a kép ereje alapján dönthetünk” – mondta Joao Silva, a zsűri tagja, ismert dél-afrikai-portugál fotós, hozzátéve, hogy a választás mellett szólt az is, hogy a fotó egy komoly ökológiai problémát mutatott be. Neves cseh fotósok sora már akkor nyílt levélben szólították fel a rendezvény szervezőit a nagyobb átláthatóságra és a legmagasabb minőségi elvárások betartására. Miután a rendezvény szervezői a sajtófotósok követeléseiből csak azt teljesítették, hogy az idén már nem fogadják be a szabadúszók képeit, több cseh fotós úgy döntött, hogy nem vesz részt az idei versenyen.

Borítókép: Máté Bence természetfotós, a World Press Photo-díj természetfotó kategóriájának első helyezettje Túlélési ösztön című győztes fotója előtt a World Press Photo 2019 pályázat nyertes képeiből rendezett kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban 2019. szeptember 18-án.