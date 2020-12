Megjelent Adolf Zukor és William Fox önéletrajzi kötete

Megjelent Hollywood magyar alapítói, Adolf Zukor és William Fox önéletrajzi kötete a Magyarok Hollywoodban könyvsorozat részeként.

A kötet hosszú évek munkája után jelenhet meg először magyarul – olvasható az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleményében.

Mint írják, a könyvbemutatón Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára elmondta:

„nagy öröm és büszkeség, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának közreműködésével végre hazatérhetett az itthon korábban magyarul soha ki nem adott két önéletrajzi regény”.

Zukor Adolf, a Paramount Pictures alapítójának, az amerikai filmgyártás atyjának önéletrajzi kötete, a The Public Is Never Wrong 1953-ban jelent meg, most A közönség sohasem téved címmel olvasható magyarul is. Fried Vilmosnak, ismertebb nevén William Foxnak, a 20th Century Fox alapítójának, a hangosfilm úttörőjének életrajzi regénye Upton Sinclair presents: William Fox 1933-ban jelent meg, most Upton Sinclar bemutatja: William Fox címmel kerül a magyar olvasók elé.

Mint idézik, Rétvári Bence a könyvbemutatón elmondta: ők fektették le a mai napig uralkodó hollywoodi stúdió- és sztárrendszer alapjait. Zukor volt az első amerikai nagyjátékfilm producere, míg Fox a hangosfilm úttörője a tengerentúlon. Filmjeik nyerték el a filmtörténelem első Oscar-szobrait 1929-ben. Zukor életművéért húsz évvel később, 1949-ben is kapott egy tiszteletbeli Oscar-díjat, a szobron ennyi állt: „az amerikai játékfilm atyja”.

A közleményben Takó Sándort, a kötetek kiadóját, szerkesztőjét is idézik, aki elmondta: a két kötet a Magyarok Hollywoodban címmel induló könyvsorozat részeként jelenik meg.

„A munka a két életmű hazahozatalával nem befejeződött, inkább elkezdődött, a sorozat keretében több további kiadványon is dolgozunk”

– mondta, kiemelve közülük a jövő évben megjelenő Hollywood és a magyarok című ismeretterjesztő kötetet.

Mint a közleményben áll, Kollarik Tamás, a kötetek szerkesztője, ötletgazdája szerint „a két életút és életrajz messze túlmutat személyes sorsok bemutatásán, komoly tanulságokat hordoz, összekötnek kultúrákat és nemzeteket”. Ami Liszt és Bartók a zenében, Kubala és Puskás a labdarúgásban, az Zukor és Fox az egyetemes filmkultúrában – fogalmazott, kiemelve, hogy magyar földön születtek, kulcsfontosságú szerepet játszottak Hollywood „feltalálásában” és életük végéig büszkén vallották magukat magyar amerikainak, nem elfeledkezve a gyökereikről.

