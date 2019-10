Meczner János: a mi színházunk mert kísérletezni

Az elmúlt negyed évszázad a megújulás korszaka volt.

A mi színházunk mert kísérletezni, kockázatot vállalni, miközben a jó hagyományokat megtartottuk és továbbfejlesztettük – mondta a Mandinernek adott interjújában Meczner János, a most hetvenéves Budapest Bábszínház igazgatója, aki huszonöt éve irányítja az intézményt.

Meczner János úgy gondolja, az elmúlt negyed évszázad a megújulás korszaka volt.

Elmondta, elég zivataros időszakban vette át a színházat, nem sokkal előtte vált ugyanis ketté az együttes, amelynek egyik része a Kolibri Színházba ment. Megindítottak egy bábszínész stúdiót, ezzel párhuzamosan pedig elment a Színművészeti Egyetemre, ahol azután megindult a bábszínész képzés.

Közölte, a megújulás döntően ebből is fakad. Egy új generáció érkezett a színházba, ezáltal egy minden korosztályt és minden igényt is kielégítő, friss szemléletű társulattal tudott dolgozni.

Eközben a világban átalakult a bábszínészet.

Meczner úgy érzi, szerencsés időszakban került az intézményhez, amikor erős mozgásban volt a bábműfaj. A Budapest Bábszínházban is megjelent az élőszínház.

– A mi színházunk mert kísérletezni, kockázatot vállalni, miközben a jó hagyományokat megtartottuk és továbbfejlesztettük

– mondta.

A Bábszínház előadásaira nem könnyű jegyet kapni, sok éve már 100-101 százalékos a nézettségük. Az együttes sokszor lép fel külföldön is.

Meczner János elmondta, a magyar színházak döntően felnőtteknek játszanak, este vannak az előadások – náluk délelőtt, délután és este is, miután gyerekeknek is játszanak. A felnőtt előadásoknál nem számít, hogy a néző harmincnyolc vagy hatvanhárom éves, a gyermekeknél viszont számít, hogy három vagy tizenegy. Nekik tehát az alapján is differenciálniuk kell és a pedagógiai szempontokat is figyelembe kell venniük. A gyerekelőadásoknak még sajátossága, hogy a jegyet a szülők, nagyszülők, pedagógusok veszik meg nekik – ez egy furcsa helyzetet teremt, hiszen alapvetően arra kell törekedniük, hogy a négyéves gyermek megértse és szeresse, de úgy kell alakítaniuk, hogy a jegyet vásárló felnőttnek is érdekes legyen, mert akkor fognak eljönni legközelebb is. Az igazgató szilárdan hiszi, hogy

egy bábszínházi előadásban lényegét tekintve ugyanaz történik, mint bármely más színházi előadásban. Ilyen értelemben nincs különbség. A bábszínházban azonban maga a színész is egy képzőművészeti alkotás.

A Budapest Bábszínház társulata erősen küzd azért, hogy jöjjenek a felnőttek is, nem azért, mert gyerekekből nincs elég nézőjük. Hisznek benne, hogy vannak olyan színpadi helyzetek, amik bábbal jobban bemutathatók, mint élő színészekkel.

Jelenleg műsoron van náluk Az ember tragédiája, Shakespeare-től A vihar, a Képzelt beteg Moliére-től, vagy éppen Háy János nemrégen írt darabja, az Apa lánya.

Arra a kérdésre, hogy csábító-e ma a bábszínész-karrier, van-e elég utánpótlás Meczner János elmondta, jelentősen javított a helyzeten, hogy elindult a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a bábszínész képzés. Hozzátette, a régen nagyon erőteljes színész-bábszínész megkülönböztetés érezhetően tompult.

– Aki pedig szereti a bábozást, az az előadás alatt ugyanúgy sikerélményben részesül, mint bármelyik kolléga. Kétségtelen, hogy ebben a műfajban több áldozatra és alázatra van szükség, de a művészi értelemben vett kielégüléshez itt is el lehet jutni

– mondta.

A budapesti mellett tizenkét vidéki városban találhatunk bábszínházat.

A Budapest Bábszínházban zenés darabokat is játszanak. Jelenleg is műsoron van a Varázsfuvola, olyannyira, hogy már az ötszázadik előadáson is túl vannak, miközben számtalan alkalommal kapott külföldi meghívást.

Október 8-án lesz hetvenéves a Budapest Bábszínház.

A születésnapot Weöres Sándor Holdbéli csónakosával fogják ünnepelni, ami egy picit bábra is készült és egészen különleges világot hoz a színpadra. Emellett tudományos konferenciát rendeznek a bábozás esztétikájáról és az elmúlt hetven évről, együttműködve a velünk egykorú nagyváradi bábszínházzal és a Petőfi Irodalmi Múzeummal. Az előcsarnokban emléktáblát állítanak Szilágyi Dezső korábbi igazgatónak és készítenek egy kiállítást a legemblematikusabb bábjaikról. A fiatal íróknak kiírt pályázatuk eredményét is kihirdetik.

A születésnapi ünnepléssel egyszerre megrendezik a X. BÁBU Fesztivált is, amire idén a határon túlról is meghívtak néhány magyar társulatot. Meczner János azt reméli, hogy ezzel elindíthatnak egy rendszeres bábfesztivált Budapesten.

– Az idei programban jó pár kiváló hazai előadást látunk vendégül és végre külföldi együtteseket is láthat a közönség, ráadásul a legjobbakat. Ebben a műfajban egy olyan színvonalas fesztivált tudtunk szervezni, ami a világon kevés helyen létezik. Bízunk benne, hogy a közönségnek is tetszeni fog

– mondta a Budapest Bábszínház igazgatója a Mandinernek.

Borítókép: rendezvény a Budapest Bábszínházban