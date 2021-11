Magyar irodalmi magazin indul Amerikában

A The Continental Literary Magazine elnevezésű magazinban közölt írások lapszámonként egy-egy meghatározott téma köré szerveződnek.

The Continental Literary Magazine néven angol nyelvű irodalmi magazint indított a Petőfi Kulturális Ügynökség. A negyedévente jelentkező lap elsődleges célja, hogy segítse a magyar és a közép-európai irodalom piacra jutását az Egyesült Államokban.

Jászberényi Sándor, a lap főszerkesztője elmondta, az amerikai szépirodalmi piac nagyon zárt, kevés közép-európai szerző tud megjelenni. Ezért jutottak arra, hogy saját fórumot kellene csinálniuk az Egyesült Államokban. Így született meg több mint kétéves előkészítő munka után a The Continental Literary Magazine nevű amerikai irodalmi lap, amely a közép-európai irodalomra fókuszál.

A The Continental Literary Magazine térségünk legjobb szerzői mellett világhírű, angol nyelven publikáló szépírók, irodalmi húzó nevek írásainak is helyet ad. A nem angol nyelvű írások fordításait minden esetben anyanyelvi fordító végzi szoros együttműködésben a szerzővel, hogy a szövegek megfeleljenek az angolszász irodalmi piaci elvárásainak. A lap kinti megjelenéséhez továbbá hatalmas segítséget nyújtott a The New Yorker magazin alelnöke, Jonathan Marder is – tette hozzá.

A most megjelent első lapszám kiadását a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatta, de hosszú távon azt tervezik, hogy felveszik a kapcsolatot a szlovákiai, csehországi és lengyelországi partnerintézményekkel és közös finanszírozású projektet alakítanak ki.

A magazinban közölt írások lapszámonként egy-egy meghatározott téma köré szerveződnek. Az első szám témája az előítélet. A nyitó szám magyar szerzői között szerepel többek között Tóth Krisztina, Háy János, Szilasi László, Babarczy Eszter, a szlovák Agnieszka Wolny-Hamkalo és Mila Haugová, a lengyel Hubert Klimko-Dobrzanieczki és a cseh Tomas Zmeskal.

Thomas Cooper, a lap szerkesztője, fordítója kitért arra, hogy a kiadványban a közép-európai szerzők együtt szerepelhetnek világhírű amerikai kollégáikkal. Olvasható többek között Roxane Gay világhírű amerikai bestseller szerző, Judith Newman író-újságíró vagy Lance Henson csejen indián költő írása is. A szerkesztők a popkulturális ikonként számon tartott nyelvészprofesszorral, Noam Chomskyval is beszélgettek.

Garajszki Margit szerkesztő hangsúlyozta, a legismertebb közép-európai írókat és költőket kérik fel, hogy publikáljanak a magazinban.

Minden szerzőnek beleszólása van abba, kivel akar fordíttatni, hiszen többségüknek már jelentek meg szövegeik angol nyelven. Együtt, egy térség irodalmaként megjelenve pedig jelentősebbek lehetnek, mintha ezt külön-külön tennék. A lap megmutatja, mi a közös a közép-európai irodalomban, illetve mik a különbségek, és ez miként tud rezonálni az amerikai irodalomban.

Owen Good szerkesztő arról beszélt, hogy a kiadvány szövegeinek utolsó fázisában a Bostonban élő vendégszerkesztő, Shubha Sunder személye biztosítja, hogy az írások minden tekintetben megfeleljenek az amerikai piac és az olvasó elvárásainak.

A The Continental Literary Magazine 5500 példányban készül, amerikai bemutatója január 20-án lesz a New York-i Chelsea Hotelben.

Az Egyesült Államokban 2500 példány kerül kereskedelmi forgalomba, 41 tagállam 239 Barnes and Noble üzletében fogják árusítani. 3 ezer példányt részben a közép-európai régióban fognak árusítani, de a magazin nyomtatott és online formában is bárki számára elérhető és előfizethető a honlapon keresztül.

Pál Dániel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalomszakmai igazgatója elmondta, a The Continental Literary Magazine Budapesten a PIM múzeumi boltjában, valamint az angol nyelvű könyvesboltban lesz kapható.

