Magyar Bauhaus-kiállítás nyílik Rómában

A fotóművészeti válogatás kortárs magyar alkotók közreműködésével igyekszik rávilágítani arra, hogy a Bauhaus mint iskola, látásmód, téma, vizuális inspirációk forrása ma is élő hagyomány a magyar művészeti közegben.

Bauhaus Contemporary címen nyílik kortárs fotóművészeti kiállítás szombaton a Római Magyar Akadémia épületében, a Bauhaus alapításának 100. évfordulója alkalmából a művészeti mozgalom és a magyar alkotók közötti sajátos kapcsolatokra irányítva az olasz közönség figyelmét.

A Bauhaus forradalmi jelentőségéhez magyar művészek sora járult hozzá. A névsorból kiemelkedik az iskola egyik legmeghatározóbb tanára, Moholy-Nagy László, valamint a világhírű építész és formatervező Breuer Marcell, de rajtuk kívül a Bauhaus működésében és látásmódja megalapozásában olyan további alkotók játszottak szerepet, mint Berger Otti, Johan Hugó, Molnár Farkas, Stefán Henrik vagy Weininger Andor – emlékeztet a szervezők által pénteken eljuttatott közlemény.

Mint hangsúlyozzák, a „hagyományos” megemlékezésektől eltérő módon ez a fotóművészeti válogatás kortárs magyar alkotók közreműködésével igyekszik rávilágítani arra, hogy a Bauhaus mint iskola, látásmód, téma, vizuális inspirációk forrása ma is élő hagyomány a magyar művészeti közegben.

„Az ihletettség megfoghatatlanul szórt világa nehezen feltérképezhető, ezért is fontos a Bauhaus Contemporary program és kiállítás létrejötte, amely egy helyen mutatja be, számos kortárs alkotó szemüvegén keresztül, hogy mi a Bauhaus hatása ma, hogyan él tovább, miként van ma is jelen” – emelte ki Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a Bauhaus Contemporary katalógusába írt köszöntőjében.

A Bauhaus Contemporary szakmai testület meghívásos pályázat keretében választotta ki a programban és az ahhoz kapcsolódó kiállításokon szereplő alkotásokat. Az általuk felkért fotóművészek – Bíró Dávid, Birtalan Zsolt, Czigány Ákos, Csizik Balázs, Drégely Imre, Geibl Kata, Herczeg Eszter, Király László György, Kudász Gábor Arion, Máté Balázs, Mucsy Szilvia, Nyíri Julianna, Robitz Anikó, Vékás Magdolna és Zagyvai Sári – révén a kortárs magyar fotóművészeti szcéna valamennyi alkotói generációja képviselteti magát – áll a közleményben.

A Bauhaus Contemporary-válogatást az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a Müpában megnyitott tárlaton láthatta először a közönség, azóta az utazó tárlat számos magyar és külföldi városban, köztük a világ vezető művészeti vására, az Art Basel idején Bázelben is sikeresen mutatkozott be.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával létrejött Bauhaus Contemporary szervezője az EDGE Communications, szakmai vezetője Löbl Krisztina.

Az utazó kiállítás november 9. és december 13. között látogatható a Római Magyar Akadémia épületében.

