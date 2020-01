Lovas szobrot kapott Beregszászon Rákóczi Ferenc

Ebben az országrészben volt Rákóczi Ferenc legjelentősebb birtoka, itt kezdődött el Rákóczi államának kiépítése, itt bontották ki elsőként a szabadságharc zászlait, és itt volt a szabadságharc első vesztes és első győztes csatája is. A munkácsi vár kapitulálásával itt ért véget a magyar történelem leghosszabb szabadságharca, de gyermekkorát is itt töltötte a kis Rákóczi.

– hangsúlyozta Popovics Béla munkácsi helytörténész a közmédia Kárpát Expressz című műsora által sugárzott összeállításban.

Az osztrák csapatok 1685 novemberében érkeztek Munkács alá. Zrínyi Ilona hét hónapon át védte katonáival a várat, személyes hősiességet tanúsított, a gyermek Rákóczi Ferenccel gyakran jelent meg a bástyákon, mit sem törődve az erős ágyútűzzel. A munkácsi vár hősies védelme egész Európát ámulatba ejtette. Az osztrákok csak két év elteltével, 1687-ben tudták bevenni a várat, miután Zrínyi Ilona kénytelen volt tárgyalásokba bocsátkozni az ostromlókkal. Ezután Zrínyi Ilonát Bécsbe vitték, kolostorba zárták, fiát, a gyermek Rákóczi Ferencet pedig kemény osztrák nevelésben részesítették.

– tette hozzá Popovics Béla.

A kárpátaljai magyarok a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kezdeményezésére és a magyar kormány támogatásával 2019-ben hozzáláttak nagy álmuk megvalósításához, hogy Rákóczinak egész alakos lovas szobrot állítsanak Beregszászon. A 20 tonnás alapkövet, amely önmagában is műalkotásnak számít, nyáron helyezték el a kárpátaljai magyarok központjának számító városban, december elején, Ferenc napkor pedig a nagyságos fejedelem szobra is megérkezett.

– nyilatkozta Babják Zoltán beregszászi polgármester a Kárpát Expressznek. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke hozzátette: – Nemzedékek álma valósult meg végre, pontosan 100 évvel Kárpátalja elcsatolása után.

A szoboravatásra december közepén került sor, az ünnepségre több százan érkeztek a környék magyarok lakta településeiről. Ünnepi beszédet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott, kiemelve, hogy a kárpátaljai magyarság sokszorosan bebizonyította, nem csak múltja, jelene, hanem jövője is van ezen a földön.

– Rákóczi fejedelemnek az alakja három évszázad után is komoly üzenetet hordoz a határon túli magyarság számára, így az összmagyarság számára is. Tudjuk azt, hogy a magyar nemzet a történelme során egyedülállóan nagy áldozatokat hozott a szabadságért, és ezért érezzük ma is úgy, hogy a határon túli magyar közösségeket, akkor is, hogyha már nem tartoznak az anyaországhoz, megilletik azok az alapvető szabadságjogok, amelyek valamennyi nemzetiséget megilletnek, például az anyanyelvű oktatáshoz való jog