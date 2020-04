Lajkó Félix és a Volosi lemeze megkapta a lengyel Fonogram-díjat

A lengyel zenei elismerés díjazottjait rangos nemzetközi zsűri választotta ki a jelöltek közül, de a járvány miatt a győztesek listáját online tették közzé.

Elnyerte a legrangosabb lengyel zenei elismerést, a helyi Fonogram-díjat Lajkó Félix és a Volosi közös albuma. Az elismerést a folk kategóriában kapta meg a lemez.

A lengyel zenei elismerés díjazottjait rangos nemzetközi zsűri választotta ki a jelöltek közül. A díjátadó gála a koronavírus-járvány miatt elmaradt, a győztesek listáját online tették közzé – közölte Lajkó/Volosi-lemez kiadója, a Fonó Budai Zeneház.

A vajdasági hegedűvirtuóz és a vonós muzsika lengyel fenegyerekeinek tartott Volosi együttes közös lemeze tavaly májusban jelent meg, majd hónapokon át szerepelt dobogós helyen a legmeghatározóbb európai nemzetközi listán, a World Music Charts Europe-on (WMCE).

Az anyagot a brit világzenei magazin, a Songlines az elmúlt év legjobb tíz albuma közé választotta és beszavazta a Top of the World válogatásába, a napokban pedig az elmúlt öt év legjobb ötven lemeze közé tette. A régió zenéit szemléző Balkan World Music Charts toplistájának élére szavazta a felvételt, 2019-es összesítésben szintén dobogós helyen hozta. A lemezt Magyarországon is Fonogram-díjra jelölték.

„Az új kortárs zenében, amelyet Lajkó és a Volosi képvisel, újraértelmezték saját népzenei hagyományukat, újragondolták a közép-európaiságot és a vonós kamarazene határait, a klasszikusok kottalapozgatását pedig egyszerűen jegelték. Szabad és önfeledt zenét hoztak létre” – idézi a közlemény Horváth Lászlót, a lemez producerét, a Fonó vezetőjét.

Borítókép: Lajkó Félix hegedűművész (b) és a lengyel Volosi zenekar koncertje a VeszprémFesten, a Hangvillában 2018. július 11-én.