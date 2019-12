Kistelepülésekre is elviszi a színházi kultúrát a Déryné Program

A program lebonyolítása a Nemzeti Színház feladata lesz, és nem csak saját produkciókkal szerepelnek majd, sok helyről szeretnék begyűjteni az előadásokat, akár határon túli társulatoktól is.

A színielőadásokkal eddig rosszul ellátott kistelepüléseket célozza minőségi színházi produkciókkal a Nemzeti Színház szervezésében, egymilliárd forintból elinduló Déryné Program.

A kultúra mindenkié, nem csupán egy szűk elité, ezért azokhoz is el kell vinni, akik földrajzi okokból nehezen jutnak el színházba – hangsúlyozta a Déryné Program csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. Mint hozzátette, kultúrstratégiai intézményként a Nemzeti Színházat kérték fel a program lebonyolítására azzal a céllal, hogy a teátrum a legkisebb településeket is bevonja.

Fekete Péter kiemelte, hogy nem konkurenciát akarnak támasztani a vidéki színházaknak: azokat a területeket szeretnék feltérképezni és ellátni, amelyeket a vidéki teátrumok sem érnek el. A Nemzeti Színház feladata lesz a program céljára alkalmas előadások létrehozása, ebből a célból esetleg a társulat bővítése, másrészt a produkciók eljuttatása a kistelepülésekre. Mint arra az államtitkár emlékeztetett, a kistelepülési művelődési házak, kulturális színterek fejlesztése már jó ideje kiemelt célja a kulturális kormányzatnak.

Fekete Péter az MTI kérdésére válaszolva közölte: a Déryné Programra az előadóművészeti többlettámogatás terhére ítéltek oda egymilliárd forintot.

Vidnyánszky Attila, a teátrum főigazgatója elmondta: összesen mintegy egymilliós közönségről van szó, akiket változatos műfajú előadásokkal terveznek elérni a Déryné Program keretében már a következő évadtól. Felidézte, hogy a beregszászi, majd a debreceni színház vezetőjeként is szívügye volt a minőségi színházi kultúra eljuttatása a kistelepülésekre, néhány éve pedig munkatársaival már elvégezték a vidéki színjátszás helyzetének feltérképezését. Több mint száz olyan hely működik Magyarországon, ahol rendszeresen befogadnak színházi előadásokat – számolt be a tapasztalatokról Vidnyánszky Attila, hozzátéve: néhány éve konferenciát is szerveztek ezeknek a helyeknek a vezetői számára.

Vidnyánszky Attila az MTI kérdésére elmondta, hogy a Déryné Program nagyon különböző helyszínekre visz előadásokat a több száz fős művelődési házaktól a szabadtéri színpadokon át az egészen kicsi játszóhelyekig, ezért a kínálat is sokszínű lesz. A Nemzeti Színház nem csak saját produkciókat szerepeltet majd a programban: sok helyről szeretnék begyűjteni az előadásokat, akár határon túli társulatoktól is.

Spiegelhalter László, Vácrátót polgármestere elmondta, hogy a Budapesthez közeli, csaknem 2 ezer lakosú településen nemrég újult meg a kultúrház, amelyet azonban nehéz minőségi tartalommal megtölteni. Ebben nagy segítség lesz a Déryné Program – jegyezte meg.

Tóth Auguszta és Berettyán Nándor, a Nemzeti Színház társulatának tagjai tapasztalataikról beszámolva hangsúlyozták, hogy a színészek számára is hatalmas élmény kistelepüléseken játszani, ahol gyakran szinte az egész falu megjelenik egy-egy előadáson.