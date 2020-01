Kínában indít artista osztályt a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ

– jelentette be a 13. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál második, csütörtöki napján a kultúráért felelős államtitkár.

Fekete Péter elmondta: két hónapos folyamat során választják ki azt a tizennégy fiatalt, akik a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola kihelyezett osztályaként három évig Pekingben tanulhatnak, eközben elsajátítják az angol és a kínai nyelvet, valamint az artistaművészet legkülönlegesebb fortélyait.

A jelentkezési időszak csütörtökön indul, majd két hónapos folyamat során választják ki a kínai partnerek bevonásával azt a tizennégy fiatalt, akik három évig Pekingben tanulhatnak.

– közölte az államtitkár, hozzátéve: két tanárt is keresnek, akik a képzés idejére kiköltöznek Kínába a gyerekeket felügyelni.

a pekingi artistaiskola a most zajló Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon is bemutatkozik egy gyerekcsoporttal és egy másik produkcióval is, így az érdeklődők személyesen is megbizonyosodhatnak az kínai artistaképzés magas minőségéről.