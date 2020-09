Jubileumi tanévet ünnepel a neves artistaképző intézet

A Fővárosi Nagycirkuszban tartották az idén hetvenéves Baross Imre Artistaképző Intézet Szakiskola évnyitó ünnepségét. Az hétfő esti összművészeti előadás alatt az intézmény új igazgatója, Kovács Gábor Dénes bemutatta az iskola tagintézményeit és ismertette a jubileumi évre vonatkozó terveket.

Többek között közönségcsalogató előadásokkal hirdeti az előadó-művészet és a cirkuszművészet nagyszerűségét az idén 70. születésnapját ünneplő Baross Imre Artistaképző Intézet Szakiskola jubileumi évének programja – tájékoztatta portálunkat a Fővárosi Nagycirkusz. A közleményből kiderül, hogy az intézmény tervei között szerepel a Dzsungel könyve című, Uray Péter által rendezett előadás színpadra állítása, amelyből az évnyitón több részletet is láthattak a jelenlévők. A tervek szerint az első jelentős gálaműsort december 8-án tartják majd a manézsban, amelyen fellépnek azok a nemzetközi karriert befutott magyar artistaművészek is, akik az iskolában végezték a tanulmányaikat. Az előadás a magyar cirkuszművészet múltjáról és jelenéről szól majd – ígérik a szervezők, akik hozzáteszik: ezen a napon nyílik meg a Fővárosi Nagycirkuszban az iskola elmúlt évtizedeit bemutató kiállítás, de kiadnak egy különleges tankönyvet is, február 2-án pedig ünnepi előadás zárja le a jubileumi tanév első felét.

A tanévnyitón az iskola két tagintézményét is bemutatták. A Békéscsabai Színitanház és az Oktopus Multimédia Intézet élő produkciói mellett egy-egy kisfilmet is levetítettek, amelyekből kiderült, hogy az előbbi intézmény nemcsak a háttérszakmák és előadó-művészeti szakmák képviselőit, hanem artistaművészeket is képez, az utóbbi pedig olyan szakembereket képez, akik a média és az előadó-művészet területén is sikeresen tudják támogatni az előadókat. Elhangzott, hogy az Oktopus Multimédia Intézet a felnőttképzés mellett már szakgimnáziumi képzést is indított.

Kovács Gábor Dénes az est folyamán emlékeztetett arra, hogy az általa igazgatott intézmény fenntartója, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ nem első alkalommal kéri fel a műsorában közreműködő artistaművészeket, hogy akár egy-egy óra, akár egy mesterkurzus keretében segítsék a diákok fejlődését. A Fővárosi Nagycirkusz Tündértánc – Nővarázs című műsorának egyik fellépője, a The Flying Wulber Fliegende csoport június eleje óta mesterkurzust tart a Baross Imre Artistaképző Intézet tehetséges diákjai részére. Az iskola egyik tizedikes diákja, Molnár Gréta mindössze két hónap gyakorlás után csatlakozott a világhírű csoporthoz.

Elhangzott továbbá, hogy sok artistaművész a sport világából érkezik, ezért a következő év egyik legfontosabb feladata, hogy egyre szélesítsék azoknak a körét, akik az artistaképzőbe felvételiznének. Ezért szeptembertől hetedikes-nyolcadikos diákok számára felvételi előkészítőt indítanak Végh Erika volt válogatott tornász és olimpiai kerettag, a Baross Imre Artistaképző Intézet tanárának vezetésével. Az iskola a sportszakágakkal és egyesületekkel is gyümölcsöző kapcsolatot ápol. Ebben élen jár egy stratégiai jelentőségű, a sport- és a cirkuszművészet utánpótlás-fejlesztését összekapcsoló együttműködési megállapodás, amelyet a KSI Egyesülettel kötöttek.

Az iskola igazgatója beszámolt a pekingi magyar artistaosztály létrejöttéről is, a felvételiről, valamint arról, hogy a program első szakaszaként a diákok kísérő tanáraikkal együtt augusztus 30-án beköltöztek egy zuglói ingatlanba, amely az otthonuk lesz februárig, majd reményeik szerint Pekingben folytatják a tanulmányaikat.

A műsor fináléjában a fellépők egy közös, összművészeti produkciót mutattak be. Ezután Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, a cirkuszművészet megújításáért felelős miniszteri biztos megnyitotta a tanévet, Borsós Beáta, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ igazgatója pedig átadta az iskola végzős növendékeinek az intézmény zászlaját.

Borítókép: Artista produkciója a tanévnyitón