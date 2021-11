In The Golden Hour címmel jelent meg a Mörk új nagylemeze

Az elmúlt néhány hónapban kislemezről kislemezre ismerkedhetett meg a közönség a Mörk új anyagával, amit a zenekar egy teltházas Müpa koncerten már élőben is bemutatott.

A srácok azért döntöttek ezen koncepció mellett, mert szerették volna, hogy az elmúlt évek kemény munkájával megszületett dalok külön-külön is több figyelmet kapjanak.

Ahogy a frontember, Zentai Márk fogalmaz: Mindig is sajnáltuk, amikor jó dalok eltűntek egy nagyobb anyagon és alig kaphattak figyelmet, egyszerűen matematikai okokból. Így, hogy mindegyik teljes szám külön jelent meg, kicsit részletesebben elmerülhettek bennük a rajongók, több idő és tér volt megbarátkozni velük. Az is izgalmas volt, ahogy dalról dalra egyre teljesebbé vált a kép, mégis egyértelműen hiányos volt még. Az átkötőkkel, intrókkal, outrókkal érik össze az egész, és egyfajta feszültség is feloldódik most az In The Golden Hour megjelenésével.

A Mörk az eddig öt single-lel jelentkezett (Like A Bird, If Our Love, Going Too Far, All Alone, Baby), amelyből kettő videoklipet is kapott. Ráadásul a korábbi anyagoktól eltérően most két neves külföldi közreműködő, a dél-londoni rapper, Brother Portrait és a japán dzsessztrombitás, Takuya Kuroda is hallható rajta, akik tovább színesitik az egyébként is stílusokban, hangszerekben gazdag hangzást. És ha már hangszerek: mint a puzzle utolsó darabja, úgy került a lemezen helyére a szitár-gitár, ami egy teljesen új ízt hozott magával. A Mörk egyébként rengeteg témát jár körbe, a szeretet bármely formájától kezdve a valós problémákkal való szembenézés szükségszerűségén át egészen a radikális new-age gondolkodással szembeni kritikáig.

Az In The Golden Hour a hallgatókat a korábbiakhoz képest jóval egységesebb zenei megoldásokkal vezeti végig a sokszínű tematikákon. A dalok ráadásul élőben is remekül megállják a helyüket – legalábbis ezt bizonyította múlt heti nagysikerű, teltházas Müpás lemezbemutató koncertjük. Az album egyelőre digitális formában érhető el, de hamarosan vinilen is megvásárolható.