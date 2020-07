Három új eredeti festménnyel gyarapodott a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteménye

A múzeum több mint százéves fennállása óta soha ennyi Munkácsy-mű nem szerepelt az állandó kiállításon.

Felmenőikről készített korai Munkácsy-képeket ajánlott fel a Vidovszky család a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum hamarosan nyíló új állandó kiállításához – tájékoztatta az intézmény közleményben az MTI-t. A festményeket csütörtökön mutatták be a sajtónak.

A Vidovszky Jánost és nejét, valamint leányukat, Matildot ábrázoló, a festő korai korszakából származó portréhármast helyezett letétbe a Vidovszky család a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban – írják. A csabai származású Vidovszky János annak a gróf Apponyi családnak volt az intézője a Békés megyei Gerendáson, amelyből az 1920-as párizsi békekonferencián a magyar delegációt vezető Apponyi Albert is származott.

A múzeum több mint százéves fennállása óta soha ennyi Munkácsy-mű nem szerepelt az állandó kiállításon, a három portréval együtt 19 eredeti alkotás lesz látható a tárlaton, amelynek értéke közelíti az ötmilliárd forintot – olvasható a közleményben.

Az új állandó Munkácsy-kiállításra az intézmény a Magyar Nemzeti Galériától (MNG) hat festményt kapott tartósan kölcsönbe, saját képanyagukból tíz alkotás alkotja majd a tárlat gerincét. Optikailag is kiemelt lesz – magassága miatt is – a Sirató asszonyok a keresztfánál című mű, amely Munkácsy barátja, gróf Andrássy Gyula belügy-, majd külügyminiszter tőketerebesi mauzóleumába készült. A kép érdekessége, hogy a múzeum korábban készíttetett róla egy mérethű másolatot, amely jelenleg díszíti a mauzóleumot.

Ugyancsak a MNG-tól kapták a Krisztus Pilátus előtt című kép feles méretű redukcióját.

Az új tárlatot az idővonallogika mentén alakítják ki, digitális eszközöket is igénybe véve. A látogatók átmenetileg QR-kódok segítségével, mobiltelefonokon, később telefonokon és tableteken láthatják azt is, hogy egy-egy alkotás készítése idején mi történt Békéscsabán, mi Magyarországon és mi a nagyvilágban; ha akarnak, a kép keletkezési körülményeiről és egyéb érdekességekről is megtudhatnak információkat.

A kiállítást eredetileg április 24-én nyitották volna, azt a koronavírus-járvány miatt kellett elhalasztani.

Borítókép: Gyarmati Gabriella művészettörténész Munkácsy Mihály Vidovszky Jánosnét ábrázoló festményét igazítja meg a festő három képét bemutató sajtótájékoztató előtt a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban 2020. július 30-án.